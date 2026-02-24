Sanremo, Tiziano Ferro festeggia 25 anni di carriera e si candida alla conduzione del prossimo Festival: la battuta a Pausini
Super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Tiziano Ferro ha portato sul palco dell’Ariston un viaggio della sua carriera, tra successi che hanno segnato un’epoca e nuove consapevolezze artistiche. L’artista ha cantato Ti scatterò una foto, La differenza tra me e te, Lo stadio e Xdono. Un percorso musicale culminato con Xdono, il brano che venticinque anni fa lo lanciò nelle classifiche internazionali. «Tutto è nato per celebrare i 25 anni di Xdono, canzone che non ho mai cantato sul palco dell’Ariston e che non porto in televisione da 15-20 anni. La prima volta che la feci in tv era a Domenica In con Carlo, quindi tenevo a ricreare quella situazione. È stato bello e tenero tornare qui per questa celebrazione. Questo non esclude una futura gara, ma per ora il focus è festeggiare», aveva dichiarato nei giorni scorsi.
Tiziano Ferro si candida alla conduzione di Sanremo
Dopo l’omaggio al passato, lo sguardo si è spostato sul presente con l’esibizione del nuovo brano Sono un grande. Titolo che suona come una dichiarazione di maturità e autoaffermazione, come lui stesso ha raccontato sul palco. «Veniamo da una generazione a cui non si diceva mai “bravo”. A scuola non davano neanche 10, al massimo 8. Oggi, con questo testo, voglio dirmi bravo. C’è un rispetto diverso», ha spiegato dal palco. Alla fine, rivolgendosi a Laura Pausini, le ha detto: «Il prossimo anno lo facciamo insieme Sanremo».