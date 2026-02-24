Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, Tiziano Ferro festeggia 25 anni di carriera e si candida alla conduzione del prossimo Festival: la battuta a Pausini

24 Febbraio 2026 - 22:57 Ugo Milano
Sul palco dell'Ariston arriva il super ospite della prima serata

Super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Tiziano Ferro ha portato sul palco dell’Ariston un viaggio della sua carriera, tra successi che hanno segnato un’epoca e nuove consapevolezze artistiche. L’artista ha cantato Ti scatterò una foto, La differenza tra me e te, Lo stadio e Xdono. Un percorso musicale culminato con Xdono, il brano che venticinque anni fa lo lanciò nelle classifiche internazionali. «Tutto è nato per celebrare i 25 anni di Xdono, canzone che non ho mai cantato sul palco dell’Ariston e che non porto in televisione da 15-20 anni. La prima volta che la feci in tv era a Domenica In con Carlo, quindi tenevo a ricreare quella situazione. È stato bello e tenero tornare qui per questa celebrazione. Questo non esclude una futura gara, ma per ora il focus è festeggiare», aveva dichiarato nei giorni scorsi.

Tiziano Ferro si candida alla conduzione di Sanremo

Dopo l’omaggio al passato, lo sguardo si è spostato sul presente con l’esibizione del nuovo brano Sono un grande. Titolo che suona come una dichiarazione di maturità e autoaffermazione, come lui stesso ha raccontato sul palco. «Veniamo da una generazione a cui non si diceva mai “bravo”. A scuola non davano neanche 10, al massimo 8. Oggi, con questo testo, voglio dirmi bravo. C’è un rispetto diverso», ha spiegato dal palco. Alla fine, rivolgendosi a Laura Pausini, le ha detto: «Il prossimo anno lo facciamo insieme Sanremo».

