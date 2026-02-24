Sanremo, Sayf minimal sul palco: doppiopetto e un solo anello dopo la polemica dei gioielli da 70mila euro sul green carpet

Nelle ore scorse si era discusso sui social per i gioielli che l'artista indossava ieri, lunedì 23 febbraio. Un caso che ricorda quello di Tony Effe

Tailleur doppiopetto rigato marrone e cravatta in pelle per Sayf, terzo artista in gara al Festival di Sanremo, che sale sul palco con un solo anello. Nelle ore precedenti si era acceso il dibattito sui social per i gioielli sfoggiati sul green carpet: una collana, due orecchini e un bracciale appartenenti a una collezione Tiffany Titan firmata da Pharrell Williams, pezzi di grande valore – oltre 70 mila euro – anche se in parte nascosti da una voluminosa pelliccia.

Un nuovo caso come quello di Tony Effe?

Nella scorsa edizione della kermesse, Tony Effe aveva fatto discutere per aver sfoggiato, in tutte le serate, gli iconici gioielli di Tiffany. Quanto al regolamento Rai, quest’anno è stato inasprito: è vietata qualsiasi esposizione evidente di marchi e, in caso di violazione con relativa sanzione, la responsabilità ricadrà direttamente sull’artista e non sull’emittente.

ANSA/ETTORE FERRARI | Sayf sul green carpet, lunedì 23 febbraio

Lo speciale su Sanremo 2026