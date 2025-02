Perché a Tony Effe la Rai ha strappato la collana prima di salire sul palco: quale gioiello aveva scelto

Intervento all'ultimo degli addetti Rai per eliminare il gioiello dal collo di Tony Effe. Che cosa è successo al cantante nella terza serata del Festival di Sanremo e perché non poteva proprio indossare quella collana

La rabbia di Tony Effe per quel che gli è successo nella terza serata di Sanremo è andata avanti tutta la notta. Al cantante è stata tolta la collana che aveva al collo, proprio un attimo prima di scendere i gradini del palco dell’Ariston. Subito dopo l’esibizione con la sua «Damme ‘na mano», ai microfoni di Radio2 si era sfogato: «Mi hanno levata la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro… adesso sono cazzi. Sono arrabbiatissimo». Poi anche al DopoFestival l’aveva un po’ sparata: «Per me Sanremo finisce qui», salvo poi sorridere accanto a Noemi, con cui sarà in duetto questa sera con «Tutto il resto è noia» di Franco Califano.

Qual era la collana di Tony Effe a Sanremo

Cosa indossava Tony Effe per scatenare la preoccupazione degli addetti Rai al palco? Il cantante indossava una maxi catena in oro giallo di Tiffany&Co, composta da maglie grandi a gradazione in oro giallo. È un gioiello iconico della maison, a sua volta ispirato allo storico bracciale del 1962 composto con maglie industriali. Un oggetto simbolo per Tiffany e facilmente riconoscibile, insomma, del valore di 71 mila euro.

Perché la Rai ha fatto togliere la collana a Tony Effe

In Rai sono ancora scottati dalle polemiche scoppiate con le scarpe di John Travolta dello scorso anno. Nel balletto con Amadeus e Fiorello, l’attore indossava un paio di calzature di una nota ditta che produce abbigliamento per la sicurezza sul lavoro. E per quel caso non sono state poche le polemiche e le ripercussioni per le accuse di pubblicità occulta. Per evitare quel tipo di vicende, da tempo in Rai vige la regola del «no loghi in vista». Quella collana indossata da Tony Effe sarebbe stata facilmente riconducibile alla maison francese. E per questo gli hanno dovuto «rovinare il look».

Il chiarimento della Rai sul caso della collana di Tony Effe

In una nota, la Rai ha ricordato che «’è una norma che viene inserita tanto nei contratti con le case discografiche tanto nel regolamento, che vieta riferimenti a marchi distintivi, anche indirettamente». Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, ha poi chiarito: «Per evitare casi di pubblicità occulta. Il discrimine è sull’oggetto, sulla riconoscibilità del prodotto. Si deve apprezzare questo comportamento di Rai, che esclude l’esibizione di marchi, che sono opportunamente blerati. Tutto sta nella capacità di funzionari e dirigenti che fanno questo controllo».

