Sanremo 2026, clamoroso refuso nella grafica all’Ariston: «Il 54% alla Repupplica» – La foto

24 Febbraio 2026 - 22:39 Ugo Milano
L'errore durante l'intervento di Gianna Pratesi, 105 anni,testimonial d'eccezione del referendum del 1946

Un clamoroso refuso ha segnato la prima serata del Festival di Sanremo. Durante un momento particolarmente solenne dedicato a Gianna Pratesi, 105 anni, testimone del referendum del 1946, sul grande ledwall dietro il palco è comparsa, a corredo di una fotografia d’epoca in bianco e nero, la scritta con l’esito del voto: «54 per cento alla REPUPPLICA», contenente un evidente errore ortografico. Mentre il direttore artistico Carlo Conti sedeva accanto a Pratesi, la svista ha trasformato uno dei momenti più emozionanti della serata in un clamoroso autogol.

