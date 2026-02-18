Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini – «Male necessario»
Fedez e Marco Masini partecipano a Sanremo 2026 con il brano Male necessario, segnando la loro prima gara ufficiale come duo, dopo essere stati insieme sul palco dell’Ariston nel 2025: in quella occasione, però, in gara c’era solo Fedez e Masini gli aveva fatto da spalla nella serata dei duetti. Fedez ha partecipato al Festival già due volte: la prima, nel 2021 con Francesca Michielin e la canzone Chiamami per nome (che gli è valsa il secondo posto), e la seconda nel 2025 con Battito (quarto posto). Marco Masini è un veterano del Festival e della musica italiana, con oltre tre decenni di carriera, nove partecipazioni a Sanremo e due vittorie (nel 1990 e 2004). Con Male necessario portano sul palco una collaborazione originale che unisce l’attitudine rap contemporanea di Fedez all’espressività melodica e cantautorale di Masini, esplorando il tema delle difficoltà inevitabili nella vita come parte di un percorso di crescita.
Estratto del testo di «Male Necessario» di Fedez & Masini
«Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Dovrei separare l’ego dall’io
Ma non siamo fatti per essere fragili
Ogni Padre inizia con fosse un Dio
Ma poi finisce che diventa un alibi»
Testo: Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino
Musica: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Nicola Lazzarin