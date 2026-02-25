Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFedezFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, la classifica provvisoria: Ditonellapiaga, Brancale, Fulminacci, Arisa e Fedez e Masini i più votati – Il video

25 Febbraio 2026 - 01:33 Alba Romano
embed
festival-sanremo-2026-classifica
festival-sanremo-2026-classifica
I primi cinque artisti, in ordine sparso, secondo la giuria della Sala stampa, tv e web

La prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo si è svolta senza grandi intoppi né sorprese. A eccezione dello show di Tiziano Ferro, celebrativo dei suoi 25 anni di carriera e capace di far ballare l’Ariston, i 30 artisti si sono susseguiti sul palco seguendo i ritmi serrati imposti dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti e dalla co-conduttrice Laura Pausini. Al termine della serata, Conti ha annunciato i primi cinque artisti per gradimento, in ordine sparso e non di classifica definitiva, secondo l’unica giuria chiamata a esprimere un voto questa volta: la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Di seguito la classifica provvisoria dopo la prima serata:

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»

2.

«Una telefonata allunga la vita»: lo spot della Sip torna dopo trent’anni

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, Conti: «Sarà un Festival baudiano. La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto». Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampa

5.

«Nel 2025 tutto sembrava sfuggirmi di mano», Fedez pronto al ritorno a Sanremo: «Non so cosa succederà, ma non vedo l’ora che succeda»

leggi anche
festival-sanremo-2026-prima-serata
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, gli omaggi a Baudo e Vessicchio, il ritorno di Tiziano Ferro e il refuso sul Referendum del ’46: cosa è successo nella prima serata – Foto e video

Di Alba Romano
festival-sanremo-2026-brancale
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

Di Ugo Milano
ermal meta amal gaza
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Ermal Meta e la scritta «Amal» cucita sulla camicia: la dedica per i bimbi di Gaza e cosa vuol dire in arabo – Il video

Di Ygnazia Cigna
sal-da-vinci
CULTURA & SPETTACOLO

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

Di Fosca Bincher
masini fedez sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Fedez torna sul palco dell’Ariston per la terza volta: l’esibizione di «Male necessario» con Masini – Il video

Di Ugo Milano