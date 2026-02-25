Sanremo, la classifica provvisoria: Ditonellapiaga, Brancale, Fulminacci, Arisa e Fedez e Masini i più votati – Il video

I primi cinque artisti, in ordine sparso, secondo la giuria della Sala stampa, tv e web

La prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo si è svolta senza grandi intoppi né sorprese. A eccezione dello show di Tiziano Ferro, celebrativo dei suoi 25 anni di carriera e capace di far ballare l’Ariston, i 30 artisti si sono susseguiti sul palco seguendo i ritmi serrati imposti dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti e dalla co-conduttrice Laura Pausini. Al termine della serata, Conti ha annunciato i primi cinque artisti per gradimento, in ordine sparso e non di classifica definitiva, secondo l’unica giuria chiamata a esprimere un voto questa volta: la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Di seguito la classifica provvisoria dopo la prima serata:

