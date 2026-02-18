Sanremo 2026, Arisa – «Magica Favola»

La cantante porta in gara un brano che racconta il suo percorso di vita

Alzi la mano chi non sogna di restare così in buoni rapporti con il proprio ex (o la propria ex) da potergli chiedere di scriverti una canzone d’amore da portare a Sanremo: è il caso di Arisa e di Giuseppe Anastasi, che si sono lasciati nel 2010 ma continuano a collaborare artisticamente: Magica Favola, in brano con cui la cantante è in gara a Sanremo, l’ha scritta lui. E parla di una bambina che poi diventa una donna adulta e affronta tutte le tappe della vita: l’amore, il dolore, la stanchezza, il desiderio di serenità. Arisa ha dichiarato: «Sono arrivata al momento in cui volevo fare un bilancio», e questa canzone rappresenta un po’ il suo personale bilancio dell’esistenza finora. Un’esistenza fatta di grandi successi, iniziati proprio sul palco del teatro Ariston nel 2009 quando portò in gara il brano Sincerità. Anche in quel caso, c’era la firma di Giuseppe Anastasi. Nella serata dei duetti Arisa salirà sul palco con il Coro del Teatro Regio di Parma sulle note di Quello che le donne non dicono.

Estratto del testo di «Magica Favola» di Arisa

«A dieci anni insieme alle mie bambole giocavo con l’amore

A quattordici anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore

Con l’adolescenza io ho capito che cos’era la passione

che non c’entra con il cuore, si confonde col dolore

Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta

metterei un vestito eccezionale sembrerei una principessa

chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca

forse sono solo stanca

fuori già si è fatta l’alba»

Testo e musica: Arisa, Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli, Fabio Dalè, Carlo Grigerio