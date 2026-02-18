Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Sanremo 2026, Serena Brancale – «Qui con me»

18 Febbraio 2026 - 10:26 Ugo Milano
La canzone che porta a Sanremo è una lettera alla persona più importante della sua vita

Un ritorno ricco di emozione quello di Serena Brancale al Festival di Sanremo: per lei è la terza partecipazione, la seconda consecutiva. La canzone con cui sarà in gara si intitola Qui con me e la cantante l’ha spiegata così: «Porto la parte più autentica di me, ho bisogno di raccontare una storia». La storia è raccontata sotto forma di lettera alla persona più importante della sua vita. A chi le ha chiesto chi sia il destinatario di questo testo, Brancale ha risposto: «Lo scoprirete all’Ariston».  

Estratto del testo di «Qui con me» di Serena Brancale

«C’è una canzone alla radio che suona e che parla di noi
di quell’amore che resterà per sempre, non passerà mai.
E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore
in questo silenzio sento la tua voce
calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà
quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre
mi accompagnerà».

Testo: Serena Brancale, Noemi Bruno, Fiat131, Salvatore Mineo

Musica: Carlo Avarello, Fabio Barnaba, Serena Brancale, Fiat131

