Sanremo 2026, Serena Brancale – «Qui con me»
Un ritorno ricco di emozione quello di Serena Brancale al Festival di Sanremo: per lei è la terza partecipazione, la seconda consecutiva. La canzone con cui sarà in gara si intitola Qui con me e la cantante l’ha spiegata così: «Porto la parte più autentica di me, ho bisogno di raccontare una storia». La storia è raccontata sotto forma di lettera alla persona più importante della sua vita. A chi le ha chiesto chi sia il destinatario di questo testo, Brancale ha risposto: «Lo scoprirete all’Ariston».
Estratto del testo di «Qui con me» di Serena Brancale
«C’è una canzone alla radio che suona e che parla di noi
di quell’amore che resterà per sempre, non passerà mai.
E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore
in questo silenzio sento la tua voce
calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà
quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre
mi accompagnerà».
Testo: Serena Brancale, Noemi Bruno, Fiat131, Salvatore Mineo
Musica: Carlo Avarello, Fabio Barnaba, Serena Brancale, Fiat131
I testi delle canzoni
ARISA – Magica favola | BAMBOLE DI PEZZA – Resta con me | CHIELLO – Ti penso sempre | DARGEN D’AMICO – AI AI | DITONELLAPIAGA – Che fastidio! | EDDIE BROCK – Avvoltoi | ELETTRA LAMBORGHINI – Voilà | ENRICO NIGIOTTI – Ogni volta che non so volare | ERMAL META – Stella stellina | FEDEZ & MARCO MASINI – Male necessario | FRANCESCO RENGA – Il meglio di me | FULMINACCI – Stupida sfortuna | J-AX – Italia starter pack | LDA & AKA7EVEN – Poesie clandestine | LEO GASSMANN – Naturale | LEVANTE – Sei tu | LUCHÈ – Labirinto | MALIKA AYANE – Animali notturni | MARA SATTEI – Le cose che non sai di me | MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE – La felicità e basta | MICHELE BRAVI – Prima o poi | NAYT – Prima che | PATTY PRAVO – Opera | RAF – Ora e per sempre | SAL DA VINCI – Per sempre sì | SAMURAI JAY – Ossessione | SAYF – Tu mi piaci tanto | SERENA BRANCALE – Qui con me | TOMMASO PARADISO – I romantici | TREDICI PIETRO – Uomo che cade