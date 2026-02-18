Sanremo 2026, Serena Brancale – «Qui con me»

La canzone che porta a Sanremo è una lettera alla persona più importante della sua vita

Un ritorno ricco di emozione quello di Serena Brancale al Festival di Sanremo: per lei è la terza partecipazione, la seconda consecutiva. La canzone con cui sarà in gara si intitola Qui con me e la cantante l’ha spiegata così: «Porto la parte più autentica di me, ho bisogno di raccontare una storia». La storia è raccontata sotto forma di lettera alla persona più importante della sua vita. A chi le ha chiesto chi sia il destinatario di questo testo, Brancale ha risposto: «Lo scoprirete all’Ariston».

Estratto del testo di «Qui con me» di Serena Brancale