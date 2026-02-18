Sanremo 2026, Fulminacci – «Stupida sfortuna»

Il cantautore romano torna all'Ariston dopo l'edizione del 2021

Per Fulminacci (nome d’arte di Filippo Uttinacci) è la seconda partecipazione al Festival di Sanremo dopo l’edizione segnata dalla pandemia (2021), che lo aveva visto sul palco dell’Ariston con il brano Santa Marinella. Quest’anno Fulminacci porta in gara Stupida sfortuna che lui stesso descrive come “un percorso a ostacoli, la ricerca di qualcuno attraverso il ricordo di qualcun altro, una passeggiata solitaria”. La canzone sarà inserita anche nel disco Calcinacci, disponibile dal 13 marzo. Ad Aprile Fulminacci partirà per il suo primo tour, dal titolo Palazzacci. Ma prima lo aspetta il palco dell’Ariston, dove oltre alla sua Stupida sfortuna canterà Parole Parole nella serata dei duetti con Francesca Fagnani.

Estratto del testo di «Stupida sfortuna» di Fulminacci

«E passeranno classifiche e Sanremi

taxi, treni, aerei

e se mi stai ancora cercando

sono dove stavo ieri

ho solo più pensieri

un po’ meno fiducia

e qualche buona scusa

ma pensa un po’

stupida stupida stupida sfortuna

tu come stai?

Gelida gelida gelida paura

vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada

continuo a perdere le chiavi di casa»

Testo e musica: Fulminacci, Pietro Paroletti

I testi delle canzoni

ARISA – Magica favola | BAMBOLE DI PEZZA – Resta con me | CHIELLO – Ti penso sempre | DARGEN D’AMICO – AI AI | DITONELLAPIAGA – Che fastidio! | EDDIE BROCK – Avvoltoi | ELETTRA LAMBORGHINI – Voilà | ENRICO NIGIOTTI – Ogni volta che non so volare | ERMAL META – Stella stellina | FEDEZ & MARCO MASINI – Male necessario | FRANCESCO RENGA – Il meglio di me | FULMINACCI – Stupida sfortuna | J-AX – Italia starter pack | LDA & AKA7EVEN – Poesie clandestine | LEO GASSMANN – Naturale | LEVANTE – Sei tu | LUCHÈ – Labirinto | MALIKA AYANE – Animali notturni | MARA SATTEI – Le cose che non sai di me | MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE – La felicità e basta | MICHELE BRAVI – Prima o poi | NAYT – Prima che | PATTY PRAVO – Opera | RAF – Ora e per sempre | SAL DA VINCI – Per sempre sì | SAMURAI JAY – Ossessione | SAYF – Tu mi piaci tanto | SERENA BRANCALE – Qui con me | TOMMASO PARADISO – I romantici | TREDICI PIETRO – Uomo che cade