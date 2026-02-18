Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Sanremo 2026, Fulminacci – «Stupida sfortuna»

18 Febbraio 2026 - 10:31 Ugo Milano
fulminacci_sanremo
Il cantautore romano torna all'Ariston dopo l'edizione del 2021

Per Fulminacci (nome d’arte di Filippo Uttinacci) è la seconda partecipazione al Festival di Sanremo dopo l’edizione segnata dalla pandemia (2021), che lo aveva visto sul palco dell’Ariston con il brano Santa Marinella. Quest’anno Fulminacci porta in gara Stupida sfortuna che lui stesso descrive come “un percorso a ostacoli, la ricerca  di qualcuno attraverso il ricordo di qualcun altro, una passeggiata solitaria”. La canzone sarà inserita anche nel disco Calcinacci, disponibile dal 13 marzo. Ad Aprile Fulminacci partirà per il suo primo tour, dal titolo Palazzacci. Ma prima lo aspetta il palco dell’Ariston, dove oltre alla sua Stupida sfortuna canterà Parole Parole nella serata dei duetti con Francesca Fagnani.

Estratto del testo di «Stupida sfortuna» di Fulminacci

«E passeranno classifiche e Sanremi
taxi, treni, aerei
e se mi stai ancora cercando
sono dove stavo ieri
ho solo più pensieri
un po’ meno fiducia
e qualche buona scusa
ma pensa un po’
stupida stupida stupida sfortuna
tu come stai?
Gelida gelida gelida paura
vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada
continuo a perdere le chiavi di casa»

Testo e musica: Fulminacci, Pietro Paroletti

