Sanremo 2026, Ditonellapiaga – «Che fastidio!»

Con un brano ironico sulle relazioni contemporanee Ditonellapiaga punta a conquistare il pubblico giovane

Eleganza teatrale e spirito pop convivono nella musica di Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci. Cantautrice romana classe 1997, emerge nella nuova scena indie italiana con una proposta che mescola electropop, suggestioni rétro e una scrittura brillante, spesso ironica ma mai superficiale. Dopo gli studi in ambito teatrale, porta nella musica un’attenzione particolare alla performance e all’identità visiva, elementi che diventano centrali nel suo percorso artistico. L’album Camouflage le vale la Targa Tenco come Miglior Opera Prima, mentre la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022 amplia la sua popolarità presso il grande pubblico, consolidando il suo nome tra le voci più interessanti del pop alternativo italiano.

Per Sanremo 2026 ha scelto un brano che gioca sull’ironia delle relazioni contemporanee, mantenendo quella cifra stilistica che unisce leggerezza apparente e osservazione sociale.



Estratto del testo di «Che Fastidio!» di Ditonellapiaga

«E allora te lo dico (che fastidio!)

se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)

L’amico dell’amico senza invito

che fa il figo, che fallito

Facciamoci una foto (che fastidio!)

Che fai tu di lavoro? (faccio schifo!)

Scambiamoci il numero, ti scriverò

ma sotto quel sorriso, dico:

Che fastidio! Che fastidio!

Che fastidio! Che fastidio!»

Testo: Ditonellapiaga, Edoardo Castroni

Musica: Ditonellapiaga, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi, Alessandro Casagni