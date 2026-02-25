Sanremo 2026, entra in gioco il Televoto: ecco come votare i cantanti in gara
La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con l’esibizione dei primi 15 artisti in gara. Sul palco del Teatro Ariston, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. In collegamento da piazza Colombo si esibirà Bresh, già in gara lo scorso anno con il brano La tana del granchio. La puntata si è aperta con le quattro Nuove Proposte, protagoniste di due sfide a eliminazione diretta.
Come si vota? I codici
Dopo le nuove proposte, è il turno dei i 15 Big in gara, votati dal pubblico tramite televoto. I codici rispecchiano l’ordine di uscita sul palco:
01 Patty Pravo, Opera
02 LDA & Aka 7even, Poesie clandestine
03 Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare
04 Tommaso Paradiso, I romantici
05 Elettra Lamborghini, Voilà
06 Ermal Meta, Stella stellina
07 Levante, Sei tu
08 Bambole di pezza, Resta con me
09 Chiello, Ti penso sempre
10 J-Ax, Italia starter pack
11 Nayt, Prima che
12 Fulminacci, Stupida sfortuna
13 Fedez & Masini, Male necessario
14 Dargen D’Amico, Ai Ai
15 Ditonellapiaga, Che fastidio!
Per i Big, il televoto del pubblico pesa per il 50% sul risultato complessivo della serata, mentre il restante 50% è determinato dalla giuria delle radio. Al termine delle esibizioni, Carlo Conti comunicherà soltanto i cinque artisti più votati, elencati in ordine casuale. Ogni utenza potrà esprimere fino a tre preferenze.
I numeri
Il pubblico può votare chiamando da rete fissa il numero 894.001 (costo 0,51 euro a voto) oppure inviando un sms al 475.475.1 da telefono mobile (costo 0,50 euro a voto), con un massimo di tre voti validi per ciascuna utenza.