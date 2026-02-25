Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
L’autotune a Sanremo e le polemiche, Luchè sbotta: «Quando leggo certe cose mi dà fastidio»

25 Febbraio 2026 - 19:09 Giulia Norvegno
Luchè a Sanremo
Il rapper napoletano torna sulla polemica ciclica per l'uso dell'autotune a Sanremo. Il suo rapporto con il Festival cambiato negli anni e perché ormai non ha più senso starne lontano

Luchè, in gara al Festival di Sanremo con il brano Labirinto, ha raccontato di essere stato a lungo «vittima di hating insensato» che in passato lo ha fatto soffrire. Il rapper napoletano, che si esibirà domani 26 febbraio, ha parlato delle porte chiuse che ha dovuto affrontare nel corso della carriera: rifiutato dalle grandi testate giornalistiche e dalle radio, nonostante i numerosi dischi di platino e i concerti sold out. «Non è stato facile tenere tutto dentro per non passare da rosicone», ha confessato.

Luchè e la polemica sull’autotune a Sanremo

Sulla discussione legata all’uso dell’autotune al Festival, Luchè non ha avuto dubbi: «Io vivo benissimo il confronto con la critica. Ovviamente quando leggo delle cose mi dà fastidio – ha detto oggi citato da Fanpage – Siamo nel 2026, sento critiche all’autotune, ma nel mio pezzo non c’è solo l’autotune. Ci sono cinque o sei effetti sulla voce. Cerchiamo di avere un sound internazionale e non capisco perché in Italia chi c’è ancora storce il naso su questo tema. Proviamo ad avvicinarci ai sound americani o inglesi, dietro c’è un lavoro di creatività».

Il rapporto di Luchè con Sanremo

Il percorso di avvicinamento al Festival è stato graduale. «All’inizio non lo sentivo mio, vivevo a Londra e avevo altre cose da fare. Era un mondo completamente lontano dal nostro e noi eravamo l’alternativa», ha raccontato. Poi qualcosa è cambiato: «Ultimamente mi sono avvicinato al Festival perché ha aperto le porte anche a colleghi e altri generi. Ora ci siamo tutti, insieme, e Sanremo rappresenta per tutti, musicalmente parlando, il momento più importante». Luchè, che nel 2024 aveva contribuito al trionfo di Geolier nella serata cover insieme a Gigi D’Alessio e Guè con il medley Strade, ha chiuso con un messaggio rivolto ai giovani: «Bisogna credere in se stessi. I ragazzi devono andare via di casa prima, viaggiare, fare esperienze per arricchirsi imparando anche dalle altre culture».

