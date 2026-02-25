Sanremo, imbarazzo tecnico per Tredici Pietro: il microfono non parte, gelo in sala. Il cantante: «Ho parlato al vuoto»

Per alcuni interminabili secondi l’esibizione è proseguita nel silenzio, finché l'artista si è fermato

Avvio in salita per Tredici Pietro al Festival di Sanremo. Appena salito sul palco dell’Ariston, è partita la base del suo brano, Uomo che cade, ma qualcosa è andato storto. La musica è partita regolarmente, lui ha iniziato a cantare, ma in teatro non si sentiva nulla. Microfono muto, voce assente (e pubblico spiazzato). Per alcuni interminabili secondi l’esibizione è proseguita nel silenzio, finché il cantante si è fermato.

Le luci si sono riaccese, riportando sul palco la co-conduttrice Laura Pausini e il conduttore Carlo Conti, intervenuti per gestire l’imprevisto tecnico e rassicurare il pubblico. «Ho parlato al vuoto», ha commentato l’artista nell’imbarazzo.

Lo speciale su Sanremo 2026