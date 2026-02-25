Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, imbarazzo tecnico per Tredici Pietro: il microfono non parte, gelo in sala. Il cantante: «Ho parlato al vuoto»

25 Febbraio 2026 - 01:58 Ygnazia Cigna
embed
tredici pietro sanremo
tredici pietro sanremo
Per alcuni interminabili secondi l’esibizione è proseguita nel silenzio, finché l'artista si è fermato

Avvio in salita per Tredici Pietro al Festival di Sanremo. Appena salito sul palco dell’Ariston, è partita la base del suo brano, Uomo che cade, ma qualcosa è andato storto. La musica è partita regolarmente, lui ha iniziato a cantare, ma in teatro non si sentiva nulla. Microfono muto, voce assente (e pubblico spiazzato). Per alcuni interminabili secondi l’esibizione è proseguita nel silenzio, finché il cantante si è fermato.

Il commento dell’artista

Le luci si sono riaccese, riportando sul palco la co-conduttrice Laura Pausini e il conduttore Carlo Conti, intervenuti per gestire l’imprevisto tecnico e rassicurare il pubblico. «Ho parlato al vuoto», ha commentato l’artista nell’imbarazzo.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»

2.

«Una telefonata allunga la vita»: lo spot della Sip torna dopo trent’anni

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, Conti: «Sarà un Festival baudiano. La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto». Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampa

5.

«Nel 2025 tutto sembrava sfuggirmi di mano», Fedez pronto al ritorno a Sanremo: «Non so cosa succederà, ma non vedo l’ora che succeda»

leggi anche
festival-sanremo-2026-brancale
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

Di Ugo Milano
ermal meta amal gaza
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Ermal Meta e la scritta «Amal» cucita sulla camicia: la dedica per i bimbi di Gaza e cosa vuol dire in arabo – Il video

Di Ygnazia Cigna
sal-da-vinci
CULTURA & SPETTACOLO

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

Di Fosca Bincher