Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

La cantante: siamo tutti stanchi morti, non si riesce a dormire

«Porca TROya fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica é devastante!! Siamo tutti stanchi morti ma cosí é impossibile dormire giuro #sanremo2026». Elettra Lamborghini è a Sanremo con Voilà. Nella canzone cita Raffaella Carrà, ma evidentemente non è così festaiola come vuole far credere. Ha infatti fatto sapere che i festini notturni dopo il festival le disturbano il sonno.

