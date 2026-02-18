Sanremo 2026, Elettra Lamborghini – «Voilà»

Una canzone da ballare che si candida a diventare il tormentone dell'estate

Voilà, il tormentone dell’estate 2026 è servito. A portarlo in tavola, anzi a Sanremo, è Elettra Lamborghini, alla sua seconda partecipazione al Festival. La prima volta fu nel 2020 quando si presentò con Musica (e il resto scompare) e si piazzò al 21esimo posto. Quest’anno torna in gara con un brano pensato per far ballare. Il messaggio è chiaro, in perfetto stile Lamborghini: la vita è una festa, e bisogna viverla con allegria. La cantante, sposata con il dj Afrojack, ha deciso di fare un omaggio esplicito nella sua canzone a un’altra icona della musica italiana che fa fatto ballare mezzo mondo: Raffaella Carrà. E – con grande coerenza – anche nella serata dei duetti salirà sul palco con un brano danzereccio: Aserejé, cantato insieme alle Las Ketchup.

Estratto del testo di «Voilà» di Elettra Lamborghini

«E allora viva viva viva la Carrà

ballare e poi finire giù per terra

viva l’amore amore amore che si fa

al buio e la televisione accesa

fino all’alba come due gatti dietro a qualche bar

s’una cabrio senza targa noi due sotto un cielo a pois

così chic

così hard

vieni qui

voilà»

Testo e musica: Andrea Bonomo, Edwyn Roberts, Pietro Celona