La cinofila per Can Yaman in camerino, lo spot cringe con l’AI, il parquet di Dargen: i migliori meme della prima serata di Sanremo 2026

25 Febbraio 2026 - 01:59 Ygnazia Cigna
sanremo 2026 meme prima serata
sanremo 2026 meme prima serata
I momenti più iconici raccontati dalla satira social

Se la gara canora è scivolata via senza troppi scossoni, a rianimare il Festival di Sanremo ci ha pensato il tribunale spietato dei social. Una serata forse moscia per la cronaca, ma comunque fertile per il mondo dei meme, che ha trasformato ogni dettaglio, dal paradosso tecnologico ai (falsi) guai giudiziari degli ospiti, in una valanga di interazioni virali. Il momento più surreale della serata è stato servito su un piatto d’argento dalla regia. Mentre Dargen D’Amico finiva di cantare il suo brano, che tra le righe lanciava strali proprio contro la deriva dell’Intelligenza Artificiale, la pausa pubblicitaria ha fatto il resto dato che chi ha realizzato lo spot con l’Ai ha pensato bene di trasformare il pubblico dell’Ariston in un esercito di papere. Per i nostalgici, il video dello spot è stato prontamente montato con le immagini di Blanco che distrugge le rose.

I meme su Can Yaman e Conti

Non c’è Carlo Conti senza il tormentone dell’abbronzatura, ma quest’anno il re della lampada ha trovato supporto. L’arrivo di Can Yaman ha scatenato la fantasia degli utenti, che hanno immaginato un dietro le quinte infuocato con «Can Yaman e Carlo Conti in camerino che si contendono l’ultima bomboletta di spray abbronzante». L’attore turco è stato però bersagliato anche per motivi meno estetici. Nonostante il suo recente fermo in Turchia si sia risolto in un nulla di fatto (un controllo di routine con rilascio, come confermato dallo stesso attore), la satira non ha avuto pietà. «Colleghiamoci col camerino di Can Yaman», scrivono sui social postando foto delle unità cinofile della polizia pronte all’irruzione.

