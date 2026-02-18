Sanremo 2026, Enrico Nigiotti – «Ogni volta che non so volare»

In gara con una canzone che racconta dei momenti in cui si tocca il fondo per poi risalire a galla

Dopo aver debuttato nel 2015 tra le nuove proposte, Enrico Nigiotti è tornato a Sanremo due volte tra i big, e nella 76esima edizione fa la sua terza partecipazione tra i grandi. E in effetti lui grande lo è diventato, conquistando con il suo stile cantautorale un pubblico affezionato ed entusiasta, al quale probabilmente piacerà molto anche il brano scelto quest’anno: Ogni volta che non so volare parla di quei momenti in cui si tocca il fondo, «che sono però fondamentali per trovare la forza di risalire». La canzone che presenta in gara, così come tutto il suo nuovo disco in uscita il 13 marzo, è un brano autobiografico a cui l’autore è fortemente legato. Nella serata dei duetti, invece, si esibirà insieme ad Alfa in un pezzo di Samuele Bersani: En e Xanax.

Estratto del testo di «Ogni volta che non so volare» di Enrico Nigiotti

«E mentre fuori brucia un altro inferno

pochi minuti e dopo sarà domani

qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

prima di volare

i mostri che c’ho dentro

che mi fanno cadere

questa mania che devi solo andare bene

a chi mi salva ogni volta che tocco il fondo

a chi comunque vada mi rimane accanto

e se questa vita è un viaggio

meno male siete qui

ogni volta che non so volare»

Testo: Enrico Nigiotti, Pacifico

Musica: Enrico Nigiotti, Fabiano Pagnozzi