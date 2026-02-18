Sanremo 2026, LDA e AKA 7even – «Poesie clandestine»

I due giovani cantanti campani che si sono fatti conoscere nel programma tv Amici di Maria De Filippi si presentano a Sanremo in coppia

Il progetto composto da LDA e AKA 7even unisce due delle voci più rappresentative del nuovo pop italiano di matrice campana. LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio è il figlio del cantautore Gigi D’Alessio, nato nel 2003. Ha iniziato il suo percorso a soli 13 anni per poi diventare famoso con la partecipazione al talent Amici nel 2021, dove ha lanciato singoli di grande successo che gli hanno permesso di consolidare il proprio percorso artistico e discografico. Nel 2023 debutta al Festival di Sanremo, confermando una crescita rapida e una forte connessione con il pubblico più giovane. AKA 7even, pseudonimo di Luca Marzano, nato a Vico Equense nel 2000, è un cantautore pop che unisce sensibilità melodica e influenze internazionali. Dopo un esordio televisivo a X Factor, ha ottenuto ampia popolarità grazie alla partecipazione ad Amici nel 2020, avviando una carriera segnata da successi discografici e riconoscimenti anche a livello internazionale. Nel 2022 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone Perfetta così.

A Sanremo 2026 portano Poesie clandestine, che hanno presentato così: «Un amore viscerale, ma quasi fuggitivo, un brano che si può dedicare a tanti».

Estratto del testo di «Poesie clandestine» di LDA e AKA 7even

«Cosa c’è tra la vita e la morte

Se non un paradiso di colpe

Siamo anime in preda alla sorte

In fondo sai

Che nel bene o nel male sarai

La mia cura alla malinconia

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te Che mi prende e mi porta da te

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo cosi ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te»

Testo: Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza, Vito Petrozzino

Musica: Luca D’Alessio, Luca Marzano, Mattia Villano, Riccardo Romito, Francesco D’Alessio