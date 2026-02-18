Sanremo 2026, Ermal Meta – «Stella stellina»

Meta porta in gara una ballad intensa che parla di resistenza e di speranza

Ermal Meta, nato in Albania e trasferitosi giovanissimo a Bari, è un cantautore, compositore e polistrumentista noto per la sua capacità di unire sensibilità melodica, scrittura narrativa e arrangiamenti sofisticati. Dopo gli esordi con gruppi come Ameba 4 e La Fame di Camilla, ha intrapreso la carriera solista firmando grandi successi e collaborando come autore per altri artisti di primo piano della scena italiana. Ha al suo attivo molte partecipazioni al Festival di Sanremo, incluso il trionfo nel 2018 con Non mi avete fatto niente insieme a Fabrizio Moro, e numerose altre performance di rilievo. A Sanremo 2026 torna in gara con il brano Stella stellina, una ballad intensa che affronta tematiche profonde con sonorità evocative e poeticità lirica. La canzone parla di resistenza, speranza e dell’attesa della primavera anche nei momenti più oscuri, trasformando immagini poetiche in un messaggio universale di forza emotiva.

Estratto del testo di «Stella Stellina» di Ermal Meta

«Stella Stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende la primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho trovato la tua bambola

Mi è sembrato di vederti ancora

Eri così piccola

La stringevi fino a sera

È passata un’eternità

O solamente un’ora»

Testo: Ermal Meta

Musica: Ermal Meta, Dardust, Gianni Pollex