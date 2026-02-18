Sanremo 2026, Bambole di pezza – «Resta con me»
Le Bambole di Pezza portano in rock sul palco del teatro Ariston di Sanremo: sono una band tutta al femminile (Cleo: voce, Morgana: chitarra solista, Dani: chitarra ritmica e cori, Kaj: basso, Xina: Batteria) che ha fatto della ribellione, dell’autenticità e della libertà d’espressione la propria firma artistica. Il gruppo è nato nel 2002 ma questa è la prima partecipazione al Festival, dove portano un brano (Resta con me) che promette di unire il punk a una scrittura più matura. Come dichiarato dalla band, la canzone parla del coraggio di sostenersi a vicenda soprattutto nei momenti di difficoltà, perché il sostegno permette di arrivare ovunque. «Siamo in un momento non semplice a livello di società, ci sono tante guerre, e quindi abbiamo pensato che una canzone che parlasse dell’importanza del restare uniti fosse perfetta».
Estratto del testo di «Resta con me» di Bambole di pezza
«Resta con me in questi tempi di odio
tu resta con me
anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io
a dirti che ho bisogno
a dirti in questo posto sembra tutto una follia
resta con me
resta con me
Ho fatto sogni senza mai
chiudere gli occhi»
Testo: Andrea Spigaroli, Nesli, Martina Ungarelli, Lisa Cerri
Musica: Andrea Spigaroli, Nesli, Simone Borrelli, Federica Rossi, Caterina Alessandra Dolci, Daniela Piccirillo