Sanremo 2026, Bambole di pezza – «Resta con me»

La rock band si presenta a Sanremo per la prima volta

Le Bambole di Pezza portano in rock sul palco del teatro Ariston di Sanremo: sono una band tutta al femminile (Cleo: voce, Morgana: chitarra solista, Dani: chitarra ritmica e cori, Kaj: basso, Xina: Batteria) che ha fatto della ribellione, dell’autenticità e della libertà d’espressione la propria firma artistica. Il gruppo è nato nel 2002 ma questa è la prima partecipazione al Festival, dove portano un brano (Resta con me) che promette di unire il punk a una scrittura più matura. Come dichiarato dalla band, la canzone parla del coraggio di sostenersi a vicenda soprattutto nei momenti di difficoltà, perché il sostegno permette di arrivare ovunque. «Siamo in un momento non semplice a livello di società, ci sono tante guerre, e quindi abbiamo pensato che una canzone che parlasse dell’importanza del restare uniti fosse perfetta».

Estratto del testo di «Resta con me» di Bambole di pezza

«Resta con me in questi tempi di odio

tu resta con me

anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io

a dirti che ho bisogno

a dirti in questo posto sembra tutto una follia

resta con me

resta con me

Ho fatto sogni senza mai

chiudere gli occhi»

Testo: Andrea Spigaroli, Nesli, Martina Ungarelli, Lisa Cerri

Musica: Andrea Spigaroli, Nesli, Simone Borrelli, Federica Rossi, Caterina Alessandra Dolci, Daniela Piccirillo



