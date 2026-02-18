Sanremo 2026, Nayt – «Prima che»

In un'epoca totalmente digitale, Nayt racconta il bisogno di incontrarsi davvero

William Mezzanotte, in arte Nayt, è un rapper italiano nato a Isernia nel 1994. Fin dall’inizio si è distinto per una scrittura tecnica e introspettiva, capace di mettere a nudo fragilità e conflitti interiori attraverso una narrazione mai convenzionale, superando i confini del genere per abbracciare anche influenze soul e R&B. Con progetti di successo come MOOD, DOOM e il recente Lettera Q, ha consolidato una credibilità artistica che lo ha portato nel 2025 a riempire i principali palazzetti italiani. Nayt porta una narrazione densa e consapevole che indaga la natura dei rapporti umani e dell’identità nell’era contemporanea.

A Sanremo canterà Prima che, una canzone di cui dice: «Oggi siamo sempre più distanti nonostante il web, le maschere che indossiamo e gli schermi attraverso cui ci parliamo. Il brano esprime il desiderio di incontrarsi e riconoscersi davvero».

Estratto del testo di «Prima che» di Nayt

«Senza oggetti o costumi, progetti

immaginare i posteri

costretti al presente

sfuggirci ubriachi o con i postumi

chi aspetti? io nessuno a salvarci

fissare il muro e stancarsi

trovare un buco e saltarci

io non credo a chi mi chiama

credo abbia sbagliato nome

io non credo a chi mi ama, di più,

non credo abbia valore

perché in tutta questa roba che c’ho

addosso mi confondo

e non so se mi conforta

o mi ostacola il confronto

finché sai cosa prendi

non lo sai cosa perdi»

Testo: William Mezzanotte (Nayt)

Musica: Stefano Tognini