Sanremo 2026, J-Ax – «Italia Starter Pack»

Il rapper milanese porta in gara una canzone che fotografa l'Italia di oggi

Ormai la carriera solista di J-Ax (pseudonimo di Alessandro Aleotti) è consolidata, e anche quest’anno torna a Saremo da solo, dopo la reunione con Dj Jad nel 2023 proprio sul palco dell’Ariston. Ma i tempi degli Articolo 31 sono un ricordo e oggi J-Ax rappresenta un punto di equilibrio unico tra la memoria del rap della “vecchia scuola” e la continua sperimentazione contemporanea, restando una voce libera e fuori dagli schemi. «C’è un buon motivo per cui sono da solo, e lo svelerò sul palco dell’Ariston», ha detto durante la presentazione dei brani sanremesi. Il suo si intitola Italia Starter Pack ed è, come spesso succede nelle canzoni di J-Ax, una fotografia del nostro Paese. Nella serata dei duetti si esibirà invece con la Ligera Country Fam: E la vita, la vita.

Estratto del testo di «Italia Starter Pack» di J-Ax

«Dice l’uomo che mi fa la benza, che chi guida non deve avere pietà

Sto paese è come con la precedenza, e solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha

Eh … Meno cose sai, più sarai contento, facciamoci una botta di felicità

Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l’ananas…

Per pagare c’è tempo, tanto i debiti già ce l’hai

Goditi sto momento, che quando vai mica lo sai…

Serve una brutta canzone che fa… pa pa parappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve, un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas…

Italia starter pack

E ci dicono che siamo disonesti, furbetti, tutti dei gran figli di mammà Di leggi sbagliate e di caffè corretti, ma abbiamo pure dei difetti

Eh in effetti…»

Testo e musica: J-Ax, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso