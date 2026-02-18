Sanremo 2026, Levante – «Sei tu»

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, nata a Caltagirone nel 1987, torna a Sanremo per la terza volta. Sin dal suo esordio nel 2014, ha saputo tracciare una parabola artistica unica, e nel corso degli anni ha consolidato il proprio percorso artistico. Dopo le partecipazioni sanremesi del 2020 e 2023, torna all’Ariston confermando la sua capacità di trasformare il vissuto personale in un’esperienza collettiva, restando una voce fuori dal coro, capace di emozionare e provocare riflessioni profonde.

Ha presentato così Sei tu, il brano di questa edizione del Festival: «Sei tu racconta il desiderio di esprimere l’amore, un elenco infinito delle sensazioni fisiche e della potenza che l’amore fa provare».

Estratto del testo di «Sei tu» di Levante

«Ma ho già perso il controllo, Non mi segue più il corpo

E la testa che gira, mi gira

Si gira a fissare il pensiero fino a dove sono valente:

Il timore di niente.

Per mostrarsi anche nelle miserie,

Poi restare a contare le macerie.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono

Sapresti perché non ho mai trovato il modo Per spiegare che cos’è l’amore

…se l’amore sei tu».

Testo e musica: Levante