Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoMorganMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Chiello e il duetto saltato con Morgan a Sanremo, le voci sulla lite e il compromesso: «Ecco perché ho deciso di non portarlo»

25 Febbraio 2026 - 19:32 Ugo Milano
embed
festival sanremo 2026 chiello morgan duetto saltato
festival sanremo 2026 chiello morgan duetto saltato
L'esibizione dei due artisti era prevista per la serata di venerdì, quella dedicata alle cover. Ma Marco Castoldi non dovrebbe apparire sul palco

«Morgan è un grande artista. Solo che semplicemente abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell’alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo». Giustifica così Chiello il duetto saltato al Festival di Sanremo. Nella serata delle cover, che si terrà venerdì 27 febbraio, l’artista classe 1999 avrebbe dovuto esibirsi con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco. Nei giorni scorsi, però, Morgan ha fatto sapere che affiancherà Chiello dal backstage e non sarà presente sul palco.

Il post di Morgan sul duetto saltato

«La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico», ha annunciato Morgan nei giorni scorsi. «Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello», si legge nel post pubblicato da Morgan sui social.

Lo speciale su Sanremo 2026

La versione di Chiello

Durante la conferenza stampa all’Ariston, Chiello ha dato la sua versione dei fatti, precisando di essere stato lui a decidere di tenere Morgan dietro le quinte. «Non voglio fare queste polemiche, sembra la fidanzata che dice ti ho lasciato io, no mi hai lasciato tu. Non mi interessa questa cosa. Può dire quello che vuole».

Foto copertina: ANSA/Ettore Ferrari | Chiello durante l’esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan

2.

Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il video

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

5.

La strana storia del ritratto dell’assessora toscana in una mostra dell’accademia

leggi anche
Luchè a Sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

L’autotune a Sanremo e le polemiche, Luchè sbotta: «Quando leggo certe cose mi dà fastidio»

Di Giulia Norvegno
festival-sanremo-2026-seconda-serata-scaletta-cantanti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Di Ugo Milano
sanremo-2026-gianna-pratesi-repubblica-video
CULTURA & SPETTACOLO

Festival di Sanremo, il picco di ascolti della prima serata è tutto per Gianna Pratesi: «Quanto mi sono divertita» – Il video

Di Alba Romano
POLITICA

Lillo: Pucci? Il web può essere feroce, io avrei fatto Sanremo – Il video

Di Redazione