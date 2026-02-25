Chiello e il duetto saltato con Morgan a Sanremo, le voci sulla lite e il compromesso: «Ecco perché ho deciso di non portarlo»

L'esibizione dei due artisti era prevista per la serata di venerdì, quella dedicata alle cover. Ma Marco Castoldi non dovrebbe apparire sul palco

«Morgan è un grande artista. Solo che semplicemente abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell’alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo». Giustifica così Chiello il duetto saltato al Festival di Sanremo. Nella serata delle cover, che si terrà venerdì 27 febbraio, l’artista classe 1999 avrebbe dovuto esibirsi con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco. Nei giorni scorsi, però, Morgan ha fatto sapere che affiancherà Chiello dal backstage e non sarà presente sul palco.

Il post di Morgan sul duetto saltato

«La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico», ha annunciato Morgan nei giorni scorsi. «Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello», si legge nel post pubblicato da Morgan sui social.

La versione di Chiello

Durante la conferenza stampa all’Ariston, Chiello ha dato la sua versione dei fatti, precisando di essere stato lui a decidere di tenere Morgan dietro le quinte. «Non voglio fare queste polemiche, sembra la fidanzata che dice ti ho lasciato io, no mi hai lasciato tu. Non mi interessa questa cosa. Può dire quello che vuole».

