Sanremo 2025, Chiello – «Ti penso sempre»

L'artista lucano sarà al Festival per la prima volta come concorrente

Classe 1999, lucano, Rocco Modello in arte Chiello arriva a Sanremo con Ti penso sempre, una ballad dall’impianto rock alternativo che racconta di un amore che continua a vivere anche dopo la fine della storia. Quell a di quest’anno è la sua prima partecipazione a Sanremo come concorrente: l’anno scorso era stato sul palco dell’Ariston come spalla di Rose Villain nella serata dei duetti. Qualcuno può essere stato sorpreso dalla scelta di partecipare alla gara, ma lui risponde: «Avevo bisogno di mettermi un po’ in gioco, ero annoiato e quindi ho pensato di andare al festival». La canzone che porterà in gara sarà contenuta nel disco Agonia in uscita il prossimo 20 marzo.

Estratto del testo di «Ti penso sempre» di Chiello

«Ti penso sempre

voglio disinnamorarmi

e non è rimasto niente

solo una scheggia di noi due.

Pensi sia stato uno sbaglio

venire sotto casa tua

non ho trovato il coraggio

di dirti quello che ho fatto

ma almeno non ti ho detto una bugia»

Testo: Rocco Modello (Chiello), Tommaso Ottomano

Musica: Fausto Cigarini, Saverio Cigarini, Matteo Pigoni, Tommaso Ottomano

