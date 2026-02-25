Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Leo Gassman: Il nuovo album l'ho scritto con gli amici veri, con Fasma raccogliamo i tartufi – Il video

25 Febbraio 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “Questo è un album fatto con gli amici, veri amici. Non ci siamo organizzati per scrivere le canzoni […] ad esempio la canzone che dà il nome all'album Vita vera paradiso, l'abbiamo scritta davanti a un tempio abbandonato in Toscana, dentro al suo furgone.” Così il cantante Leo Gassman, a margine della conferenza stampa di Sanremo, all'Ariston Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo

2.

Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati

3.

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video

4.

Legge elettorale, il governo pensa a un maxi premio di maggioranza: 70 seggi con lo 0,1% in più di voti

5.

Niente congedo paritario per i papà, lo stop del governo Meloni: «Costa troppo»