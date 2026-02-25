Leo Gassman: Il nuovo album l'ho scritto con gli amici veri, con Fasma raccogliamo i tartufi – Il video
(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “Questo è un album fatto con gli amici, veri amici. Non ci siamo organizzati per scrivere le canzoni […] ad esempio la canzone che dà il nome all'album Vita vera paradiso, l'abbiamo scritta davanti a un tempio abbandonato in Toscana, dentro al suo furgone.” Così il cantante Leo Gassman, a margine della conferenza stampa di Sanremo, all'Ariston Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev