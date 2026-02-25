Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
«Se avete successo non fate come Fedez», Naike Rivelli contro il rapper in gara a Sanremo: «Quello che ho visto è sconvolgente» – Il video

25 Febbraio 2026 - 23:20 Alba Romano
La figlia di Ornalla Muti sui social: «Io e mia madre abbiamo incontrato tutti, persino Putin, e non ci siamo mai comportate così»

«Se avete successo nella vita, un consiglio: non atteggiatevi come Fedez». Così, in un video pubblicato sui social, Naike Rivelli critica duramente il rapper, presente oggi, mercoledì 25 febbraio, a Casa Sanremo, nell’ambito della kermesse in corso, dove sul palco dell’Ariston porta insieme a Marco Masini il brano Male necessario. «Quello che ho visto è stato sconvolgente – racconta Rivelli –. Ho 51 anni, sono la figlia di Ornella Muti, abbiamo viaggiato in tutto il mondo, incontrato personalità di ogni tipo, da Putin alle celebrità storiche. Mai mia madre si è comportata come questo piccolo personaggio, Federico Lucia, che ha bloccato tutta Casa Sanremo con sei o sette persone intorno, come se fosse il re. Io volevo solo prendere una boccata d’aria perché faceva caldo e mi stavo sentendo male, ma ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito», conclude.

