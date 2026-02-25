Sanremo 2026, Achille Lauro infiamma l’Ariston. Il debutto da co-conduttore: «Dall’anno scorso è successa una magia» – Il video

Lo scorso anno aveva partecipato alla gara con Incoscienti giovani. Quest’anno, invece, torna al Festival per affiancare Carlo Conti nella conduzione della seconda serata

Lo scorso anno era in gara con Incoscienti Giovani, mentre questa volta torna al Festival di Sanremo come co-conduttore. In total white, Achille Lauro ha conquistato il Teatro Ariston, mandando in visibilio il pubblico. «È stato un anno bellissimo: dopo Incoscienti Giovani è successa una magia, gli stadi, la fondazione e oggi anche questo: è successo, è tutto vero», sottolinea l’artista. Dalle gallerie sono partiti cori per invitarlo a raggiungerli insieme a Carlo Conti, tanto da spingere Laura Pausini a scherzare: «E io?».

«Mi sento molto a mio agio»

Durante la conferenza stampa della giornata, Lauro aveva spiegato di sentirsi «molto a mio agio qui: è proprio quando sei troppo tranquillo che rischi di combinare guai… Ma qui c’è un solo generale, e noi seguiamo Carlo. È uno che sa fare davvero televisione, gestisce tutto con calma, lascia emergere il suo lato umano e la sua autenticità. Non gli farò sgambetti». Pronta la replica ironica di Conti: «Io mi sono fatto prestare la tutina da Achille», ha concluso sorridendo.

