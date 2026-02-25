Sanremo 2026, Achille Lauro infiamma l’Ariston. Il debutto da co-conduttore: «Dall’anno scorso è successa una magia» – Il video
Lo scorso anno era in gara con Incoscienti Giovani, mentre questa volta torna al Festival di Sanremo come co-conduttore. In total white, Achille Lauro ha conquistato il Teatro Ariston, mandando in visibilio il pubblico. «È stato un anno bellissimo: dopo Incoscienti Giovani è successa una magia, gli stadi, la fondazione e oggi anche questo: è successo, è tutto vero», sottolinea l’artista. Dalle gallerie sono partiti cori per invitarlo a raggiungerli insieme a Carlo Conti, tanto da spingere Laura Pausini a scherzare: «E io?».
«Mi sento molto a mio agio»
Durante la conferenza stampa della giornata, Lauro aveva spiegato di sentirsi «molto a mio agio qui: è proprio quando sei troppo tranquillo che rischi di combinare guai… Ma qui c’è un solo generale, e noi seguiamo Carlo. È uno che sa fare davvero televisione, gestisce tutto con calma, lascia emergere il suo lato umano e la sua autenticità. Non gli farò sgambetti». Pronta la replica ironica di Conti: «Io mi sono fatto prestare la tutina da Achille», ha concluso sorridendo.