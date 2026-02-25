Sanremo, il testo della canzone “Stupida sfortuna” di Fulminacci

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

La prima esibizione di Fulminacci sul palco della 76esima edizione del Festival è piaciuta molto alla sala stampa, tanto che il cantautore romano è tra i primi 5 della classifica provvisoria. Quello che è piaciuto meno è stato il suo abito grigio, che sui social ha racconto numerose critiche. Ma, per quanto Sanremo sia anche moda, quello che conta è la musica, e quella di Fulminacci funziona. Non è una novità, ma una conferma.

Estratto del testo di «Stupida sfortuna» di Fulminacci

«E passeranno classifiche e Sanremi

taxi, treni, aerei

e se mi stai ancora cercando

sono dove stavo ieri

ho solo più pensieri

un po’ meno fiducia

e qualche buona scusa

ma pensa un po’

stupida stupida stupida sfortuna

tu come stai?

Gelida gelida gelida paura

vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada

continuo a perdere le chiavi di casa»

Testo e musica: Fulminacci, Pietro Paroletti

Lo speciale su Sanremo 2026