Sanremo, il testo della canzone “Stupida sfortuna” di Fulminacci
La prima esibizione di Fulminacci sul palco della 76esima edizione del Festival è piaciuta molto alla sala stampa, tanto che il cantautore romano è tra i primi 5 della classifica provvisoria. Quello che è piaciuto meno è stato il suo abito grigio, che sui social ha racconto numerose critiche. Ma, per quanto Sanremo sia anche moda, quello che conta è la musica, e quella di Fulminacci funziona. Non è una novità, ma una conferma.
Estratto del testo di «Stupida sfortuna» di Fulminacci
«E passeranno classifiche e Sanremi
taxi, treni, aerei
e se mi stai ancora cercando
sono dove stavo ieri
ho solo più pensieri
un po’ meno fiducia
e qualche buona scusa
ma pensa un po’
stupida stupida stupida sfortuna
tu come stai?
Gelida gelida gelida paura
vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada
continuo a perdere le chiavi di casa»
Testo e musica: Fulminacci, Pietro Paroletti