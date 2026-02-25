Sanremo, il testo della canzone “Male necessario” di Fedez e Marco Masini

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Niente lenti a contatto nere, ma un outfit completamente black per Fedez e per il suo compagno di questo Sanremo 2026, Marco Masini. Nella prima serata del Festival i due hanno dimostrato di avere sintonia e questo li ha premiati, facendo votare la loro canzone dalla sala stampa che l’ha inserita nella top 5. Mercoledi 25 febbraio tornano sul palco con il loro brano, Male necessario, dopo una nuova polemica che ha riguardato Fedez e Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti.

Estratto del testo di «Male Necessario» di Fedez & Masini

«Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Dovrei separare l’ego dall’io

Ma non siamo fatti per essere fragili

Ogni Padre inizia con fosse un Dio

Ma poi finisce che diventa un alibi»

Testo: Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino

Musica: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Nicola Lazzarin

