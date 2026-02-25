Sanremo, il testo della canzone “Male necessario” di Fedez e Marco Masini
Niente lenti a contatto nere, ma un outfit completamente black per Fedez e per il suo compagno di questo Sanremo 2026, Marco Masini. Nella prima serata del Festival i due hanno dimostrato di avere sintonia e questo li ha premiati, facendo votare la loro canzone dalla sala stampa che l’ha inserita nella top 5. Mercoledi 25 febbraio tornano sul palco con il loro brano, Male necessario, dopo una nuova polemica che ha riguardato Fedez e Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti.
Estratto del testo di «Male Necessario» di Fedez & Masini
«Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Dovrei separare l’ego dall’io
Ma non siamo fatti per essere fragili
Ogni Padre inizia con fosse un Dio
Ma poi finisce che diventa un alibi»
Testo: Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino
Musica: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Nicola Lazzarin