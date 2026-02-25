Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle Nuove Proposte: cosa succede ora – I video

Quella andata in scena è stata la prima fase della gara in cui gli artisti si sono sfidati a coppie

I finalisti della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Filippucci, ex concorrente di Amici, ha conquistato l’accesso alla finale superando il trio composto da Blind, El Ma e Soniko. Il suo brano Laguna ha avuto la meglio su Nei miei DM. Angelica Bove, invece, si è imposta con Mattone, battendo Mazzariello, in gara con Manifestazione d’amore. I quattro semifinalisti provenivano dalle due principali selezioni della manifestazione, i due vincitori di Sanremo Giovani 2025 e i due vincitori di Area Sanremo 2025. Tutti hanno portato sul palco gli stessi brani con cui avevano trionfato nelle rispettive competizioni.

Cosa succede ora

Quella andata in scena è stata la prima fase della gara in cui gli artisti si sono sfidati a coppie e sono stati giudicati attraverso un sistema di votazione che ha coinvolto televoto, sala stampa, tv e web e giuria delle radio. I due brani più votati hanno così ottenuto l’accesso diretto alla terza serata. In quell’occasione, i due finalisti si esibiranno nuovamente sul palco dell’Ariston e saranno sottoposti allo stesso meccanismo di voto. L’artista che otterrà il punteggio più alto sarà proclamato vincitore della categoria Nuove Proposte.

Nicolò Filippucci, l’ex concorrente di Amici

Nicolò Filippucci è una delle voci più giovani emerse di recente dal panorama musicale. Nato nel 2006 a Castiglione del Lago, in Umbria, muove i primi passi sotto i riflettori nel 2024 entrando nel programma Amici di Maria De Filippi. Durante l’esperienza televisiva si forma e cresce artisticamente nella squadra capitanata da Anna Pettinelli. Nel 2025 firma il suo primo progetto discografico, l’EP Un’ora di follia. Qualche mese più tardi pubblica Laguna, brano scelto anche come proposta per Sanremo, confermando una direzione artistica già ben definita nonostante la giovane età.

Angelica Bove

Classe 2003, romana, Angelica Bove si fa conoscere al grande pubblico nel 2023 grazie alla sua partecipazione alla 17esima edizione di X Factor, dove conquista il sesto posto seguita da Ambra Angiolini. Nel corso del programma presenta L’inverno, inedito nato dalla collaborazione con autori di primo piano come Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Il legame con il palco dell’Ariston si consolida presto perché nel 2024 partecipa a Sanremo Giovani con La nostra malinconia. L’anno successivo torna in gara e vince con Mattone, brano che la porta ufficialmente anche sul palco del Festival di Sanremo, consacrandola come una delle nuove promesse della scena musicale.

