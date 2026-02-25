Sanremo, il testo della canzone “Ai Ai” di Dargen D’Amico

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Quella di Dargen D’Amico è stata una delle esibizioni più commentate sui social durante la prima serata di Sanremo. Ma a far parlare è stato più il suo look che la sua canzone, Ai Ai. Questa sera, 25 febbraio, il cantautore torna sul palco dell’Ariston per la seconda esibizione, che dovrebbe prevedere un nuovo riferimenento al burattino di legno di Carlo Collodi, Pinocchio.

Estratto del testo di «AI AI» di Dargen D’Amico

«Il Bel Paese ha così buongusto

Che pure il meteo non è mai brutto

È uno stivale però da diva

Che si fa il bagno nell’olio d’oliva

Dice il Vangelo – Darai da bere

A chi è straniero ma ha le stesse vene

Prendi sul serio una bollicina

E via il pensiero via la pellicina

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto proprio stare bene, me lo rifai?

Ai Ai»

Testo: Jacopo Matteo Luca D’Amico (Dargen D’Amico)

Musica: Jacopo Matteo Luca D’Amico, Gianluigi Fazio, Pietro Bagni, Edwyn Roberts

