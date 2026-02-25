Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, il testo della canzone “Ai Ai” di Dargen D’Amico

25 Febbraio 2026 - 20:30 Alba Romano
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Quella di Dargen D’Amico è stata una delle esibizioni più commentate sui social durante la prima serata di Sanremo. Ma a far parlare è stato più il suo look che la sua canzone, Ai Ai. Questa sera, 25 febbraio, il cantautore torna sul palco dell’Ariston per la seconda esibizione, che dovrebbe prevedere un nuovo riferimenento al burattino di legno di Carlo Collodi, Pinocchio.

Estratto del testo di «AI AI» di Dargen D’Amico

«Il Bel Paese ha così buongusto
Che pure il meteo non è mai brutto
È uno stivale però da diva
Che si fa il bagno nell’olio d’oliva
Dice il Vangelo – Darai da bere
A chi è straniero ma ha le stesse vene
Prendi sul serio una bollicina
E via il pensiero via la pellicina
Ho letto sul giornale
Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI
La pelle dà un effetto eccezionale
Mi hai fatto proprio stare bene, me lo rifai?
Ai Ai»

Testo: Jacopo Matteo Luca D’Amico (Dargen D’Amico)
Musica: Jacopo Matteo Luca D’Amico, Gianluigi Fazio, Pietro Bagni, Edwyn Roberts

