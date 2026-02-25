Sanremo, il testo della canzone “Resta con me” di Bambole di Pezza

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Il pezzo ha convinto, e lo hanno fatto anche loro: nella prima serata del Festival le Bambole di Pezza, la rock band al femminile che ha portato sul palco dell’Ariston energia, quote rosa e polemiche, hanno avuto l’occasione di farsi conoscere dal grande pubblico. E lo hanno fatto anche oggi, attraverso un siparietto in sala stampa con un giornalista. Questa sera, mercoledì 25 febbraio, tornano sul palco con il loro brano Resta con me.

Estratto del testo di «Resta con me» di Bambole di pezza

«Resta con me in questi tempi di odio

tu resta con me

anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io

a dirti che ho bisogno

a dirti in questo posto sembra tutto una follia

resta con me

resta con me

Ho fatto sogni senza mai

chiudere gli occhi»

Testo: Andrea Spigaroli, Nesli, Martina Ungarelli, Lisa Cerri

Musica: Andrea Spigaroli, Nesli, Simone Borrelli, Federica Rossi, Caterina Alessandra Dolci, Daniela Piccirillo

