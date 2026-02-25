Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, il testo della canzone “Resta con me” di Bambole di Pezza

25 Febbraio 2026 - 20:29 Alba Romano
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Il pezzo ha convinto, e lo hanno fatto anche loro: nella prima serata del Festival le Bambole di Pezza, la rock band al femminile che ha portato sul palco dell’Ariston energia, quote rosa e polemiche, hanno avuto l’occasione di farsi conoscere dal grande pubblico. E lo hanno fatto anche oggi, attraverso un siparietto in sala stampa con un giornalista. Questa sera, mercoledì 25 febbraio, tornano sul palco con il loro brano Resta con me.

Estratto del testo di «Resta con me» di Bambole di pezza

«Resta con me in questi tempi di odio
tu resta con me
anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io
a dirti che ho bisogno
a dirti in questo posto sembra tutto una follia
resta con me
resta con me
Ho fatto sogni senza mai
chiudere gli occhi»

Testo: Andrea Spigaroli, Nesli, Martina Ungarelli, Lisa Cerri
Musica: Andrea Spigaroli, Nesli, Simone Borrelli, Federica Rossi, Caterina Alessandra Dolci, Daniela Piccirillo

