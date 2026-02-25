Sanremo, il testo della canzone “Ogni volta che non so volare” di Enrico Nigiotti

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Il cantautore torna a Sanremo con un brano romantico e familiare, le due cifre stilistiche che Enrico Nigiotti ci ha insegnato a conoscere e apprezzare. Nella seconda serata sarà il terzo cantante a salire sul palco. Ecco un estratto del testo della sua canzone.

Estratto del testo di «Ogni volta che non so volare» di Enrico Nigiotti

«E mentre fuori brucia un altro inferno

pochi minuti e dopo sarà domani

qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

prima di volare

i mostri che c’ho dentro

che mi fanno cadere

questa mania che devi solo andare bene

a chi mi salva ogni volta che tocco il fondo

a chi comunque vada mi rimane accanto

e se questa vita è un viaggio

meno male siete qui

ogni volta che non so volare»

Testo: Enrico Nigiotti, Pacifico

Musica: Enrico Nigiotti, Fabiano Pagnozzi

