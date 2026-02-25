Sanremo, il testo della canzone “Ogni volta che non so volare” di Enrico Nigiotti
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo
Il cantautore torna a Sanremo con un brano romantico e familiare, le due cifre stilistiche che Enrico Nigiotti ci ha insegnato a conoscere e apprezzare. Nella seconda serata sarà il terzo cantante a salire sul palco. Ecco un estratto del testo della sua canzone.
Estratto del testo di «Ogni volta che non so volare» di Enrico Nigiotti
«E mentre fuori brucia un altro inferno
pochi minuti e dopo sarà domani
qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
prima di volare
i mostri che c’ho dentro
che mi fanno cadere
questa mania che devi solo andare bene
a chi mi salva ogni volta che tocco il fondo
a chi comunque vada mi rimane accanto
e se questa vita è un viaggio
meno male siete qui
ogni volta che non so volare»
Testo: Enrico Nigiotti, Pacifico
Musica: Enrico Nigiotti, Fabiano Pagnozzi
Lo speciale su Sanremo 2026
leggi anche