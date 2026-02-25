Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, il testo della canzone “Ogni volta che non so volare” di Enrico Nigiotti

25 Febbraio 2026 - 20:23 Alba Romano
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Il cantautore torna a Sanremo con un brano romantico e familiare, le due cifre stilistiche che Enrico Nigiotti ci ha insegnato a conoscere e apprezzare. Nella seconda serata sarà il terzo cantante a salire sul palco. Ecco un estratto del testo della sua canzone.

Estratto del testo di «Ogni volta che non so volare» di Enrico Nigiotti

«E mentre fuori brucia un altro inferno
pochi minuti e dopo sarà domani
qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
prima di volare
i mostri che c’ho dentro
che mi fanno cadere
questa mania che devi solo andare bene
a chi mi salva ogni volta che tocco il fondo
a chi comunque vada mi rimane accanto
e se questa vita è un viaggio
meno male siete qui
ogni volta che non so volare»

Testo: Enrico Nigiotti, Pacifico
Musica: Enrico Nigiotti, Fabiano Pagnozzi

