Sanremo, il testo della canzone “I romantici” di Tommaso Paradiso

25 Febbraio 2026 - 20:22 Ugo Milano
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Chi conosce la storia personale di Tommaso Paradiso avrà di certo riconosciuto i riferimenti autobiografici del brano che porta a Sanremo: la figlia nata da poco, il forte legame con la compagna Carolina Sansoni, l’assenza del padre, la sua passione per il cinema italiano e per le sigarette. Tutti elementi che il cantautore romano ha messo nella canzone I Romantici, che stasera, mercoledì 25 febbraio, ripropone sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival.

Estratto del testo di «Resta con me» di Bambole di pezza

«Io quando bevo ci credo alle fate
io non farò come ha fatto mio padre
gelido
non so come si fa
ti darò sempre un bacio prima di partire
se fumo faccio la doccia prima di dormire
che sarebbe stupendo non rovinare tutto
Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto
come hai fatto tu»

Testo: Tommaso Paradiso, Davide Petrella
Musica: Tommaso Paradiso, Davide Simonetta, Davide Petrella

