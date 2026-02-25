Sanremo, il testo della canzone “I romantici” di Tommaso Paradiso

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Chi conosce la storia personale di Tommaso Paradiso avrà di certo riconosciuto i riferimenti autobiografici del brano che porta a Sanremo: la figlia nata da poco, il forte legame con la compagna Carolina Sansoni, l’assenza del padre, la sua passione per il cinema italiano e per le sigarette. Tutti elementi che il cantautore romano ha messo nella canzone I Romantici, che stasera, mercoledì 25 febbraio, ripropone sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival.

Estratto del testo di «Resta con me» di Bambole di pezza

«Io quando bevo ci credo alle fate

io non farò come ha fatto mio padre

gelido

non so come si fa

ti darò sempre un bacio prima di partire

se fumo faccio la doccia prima di dormire

che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

come hai fatto tu»

Testo: Tommaso Paradiso, Davide Petrella

Musica: Tommaso Paradiso, Davide Simonetta, Davide Petrella

