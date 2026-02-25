Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, il testo della canzone “Opera” di Patty Pravo

25 Febbraio 2026 - 20:26 Alba Romano
embed
patty pravo
patty pravo
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

La “ragazza del Piper” è ormai da tempo diventata la “signora di Sanremo”: Patty Pravo anche ieri sera, durante la prima serata del Festival, ha incantato con la sua voce. Elegante, iconica, Patty Pravo ha portato il scena la canzone scritta per lei da Giovanni Caccamo. E tornerà a esibirsi anche questa sera, 25 febbraio, per farci riascoltare la canzone.

Estratto del testo di «Opera» di Patty Pravo

«Sulla terra siamo soli,
solitari in compagnia,
circondati da parole, parole,
affidati a un’utopia.

Siamo santi e peccatori.
naviganti e sognatori,
un po’ satelliti,
filosofi del niente.

Semplicemente la vita,
semplicemente follia.
Cantami ancora il presente,
nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera».

Testo e musica: Giovanni Caccamo

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sal da Vinci e il lettone di Putin: la notte in cui Silvio Berlusconi lo rese famoso in tutta Italia ascoltandolo con Patrizia D’Addario

2.

Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone “Qui con me” dedicata alla madre – Il video

3.

Sanremo, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti social dell’account del concorso

4.

Sanremo, tutti i voti alle esibizioni della prima serata del Festival – Le pagelle

5.

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

leggi anche
Luchè a Sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

L’autotune a Sanremo e le polemiche, Luchè sbotta: «Quando leggo certe cose mi dà fastidio»

Di Giulia Norvegno
POLITICA

Conti: Mi scuso per il refuso sulla scritta Repupplica, chi non fa non sbaglia – Il video

Di Redazione
festival-sanremo-2026-seconda-serata-scaletta-cantanti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Di Ugo Milano