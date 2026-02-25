Sanremo, il testo della canzone “Opera” di Patty Pravo

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

La “ragazza del Piper” è ormai da tempo diventata la “signora di Sanremo”: Patty Pravo anche ieri sera, durante la prima serata del Festival, ha incantato con la sua voce. Elegante, iconica, Patty Pravo ha portato il scena la canzone scritta per lei da Giovanni Caccamo. E tornerà a esibirsi anche questa sera, 25 febbraio, per farci riascoltare la canzone.

Estratto del testo di «Opera» di Patty Pravo

«Sulla terra siamo soli,

solitari in compagnia,

circondati da parole, parole,

affidati a un’utopia.

Siamo santi e peccatori.

naviganti e sognatori,

un po’ satelliti,

filosofi del niente.

Semplicemente la vita,

semplicemente follia.

Cantami ancora il presente,

nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera».

Testo e musica: Giovanni Caccamo

