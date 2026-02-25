Sanremo, il testo della canzone “Poesie clandestine” di LDA e AKA 7even
Nella prima serata – anzi nottata – del Festival di Sanremo 2026 LDA e AKA 7even sono stati gli ultimi cantanti a esibirsi, e spesso questo può essere un elemento penalizzante. Nella seconda serata, mercoledì 25 febbraio, il duo salirà sul palco come secondi, potendo quindi contare su un numero di spettatori televisivi sicuramente maggiore. Ma intanto i brani sono disponibili su Spotify e il loro ritornello è già canticchiato da molte persone.
Estratto del testo di «Poesie clandestine» di LDA e AKA 7even
«Cosa c’è tra la vita e la morte
Se non un paradiso di colpe
Siamo anime in preda alla sorte
In fondo sai
Che nel bene o nel male sarai
La mia cura alla malinconia
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te Che mi prende e mi porta da te
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo cosi ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te»
Testo: Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza, Vito Petrozzino
Musica: Luca D’Alessio, Luca Marzano, Mattia Villano, Riccardo Romito, Francesco D’Alessio