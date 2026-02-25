Sanremo, il testo della canzone “Poesie clandestine” di LDA e AKA 7even

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Nella prima serata – anzi nottata – del Festival di Sanremo 2026 LDA e AKA 7even sono stati gli ultimi cantanti a esibirsi, e spesso questo può essere un elemento penalizzante. Nella seconda serata, mercoledì 25 febbraio, il duo salirà sul palco come secondi, potendo quindi contare su un numero di spettatori televisivi sicuramente maggiore. Ma intanto i brani sono disponibili su Spotify e il loro ritornello è già canticchiato da molte persone.

Estratto del testo di «Poesie clandestine» di LDA e AKA 7even

«Cosa c’è tra la vita e la morte

Se non un paradiso di colpe

Siamo anime in preda alla sorte

In fondo sai

Che nel bene o nel male sarai

La mia cura alla malinconia

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te Che mi prende e mi porta da te

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo cosi ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te»

Testo: Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza, Vito Petrozzino

Musica: Luca D’Alessio, Luca Marzano, Mattia Villano, Riccardo Romito, Francesco D’Alessio

