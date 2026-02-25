La perdita dei genitori, X Factor e lo sbarco a Sanremo: chi è la 22enne Angelica Bove

La giovane artista è finalista assieme a Nicolò Filippucci nella categoria delle Nuove Proposte, ma l'abbiamo già vista anche altrove: ecco dove

Ventidue anni, lo sguardo profondo di chi ha visto l’abisso e la voce graffiante di chi ha deciso di risalirlo. Angelica Bove è la finalista della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Dopo aver superato la sfida contro Mazzariello, la cantautrice romana si gioca il tutto per tutto nella finalissima contro Nicolò Filippucci, l’ex concorrente di Amici. Ma la sua non è solo la storia di una scalata discografica, è il racconto di una metamorfosi dove la sofferenza smette di essere un peso per diventare arte.

La scalata di Angelica Bove

Il percorso di Angelica è iniziato lontano dai riflettori, in una stanza di Roma, affidando video-cover ai social. Nel 2019, la sua vita viene stravolta dalla perdita di entrambi i genitori. Una tragedia che la lascia a soli 15 anni insieme ai suoi cinque fratelli. Il grande pubblico si accorge di lei nel 2023, durante X Factor. Si classifica sesta, uscendo in semifinale con Inverno, un brano scritto per lei da giganti del pop come Tananai e Davide Simonetta. Sembrava il traguardo, era solo l’inizio.

Lo sbarco a Sanremo

Dopo una finale sfiorata nel 2024, il 2025 è stato l’anno del trionfo. Vince Sanremo Giovani con Mattone, una ballata introspettiva prodotta da Federico Nardelli e scritta insieme a Matteo Alieno. Piccola curiosità, però, è che Bove quel brano non voleva nemmeno presentarlo. «Stavolta non volevo partecipare, è stato il mio staff a convincermi dopo aver sentito la canzone. Abbiamo fatto tutto in fretta, l’abbiamo inviata pochi minuti prima della scadenza», ha raccontato.

Tana, l’album della consapevolezza

All’inizio del 2026 è arrivato il suo primo album, Tana. Nove tracce che fondono sonorità contemporanee ad arrangiamenti essenziali. La forza del disco sta nella metrica pulita e in un velo sottile di ironia che attraversa anche i passaggi più oscuri. Ora a fare il tifo da casa mentre lei è al Festival di Sanremo sono i suoi cinque fratelli. «Oltre a tre gemelli, ho anche un fratello più grande, di 27 anni, e uno più piccolo, di 21, abbiamo condiviso il più grande dolore della nostra vita. Parlare con loro è come parlare con me stessa», ha raccontato l’artista.

