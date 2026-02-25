Sanremo, il testo della canzone “Che fastidio!” di Ditonellapiaga
Ditonellapiaga è al memento nella cinquina delle canzoni più votate dalla sala stampa durante la prima serata, ma oggi con il voto del pubblico tutto potrebbe cambiare, oppure essere confermato. Dipende da quanto piacerà la sua canzone che la cantautrice porta sul palco dell’Ariston anche stasera per la seconda serata del Festival. Si tratta di un brano destinato a diventare un vero e proprio tormentone.
Estratto del testo di «Che Fastidio!» di Ditonellapiaga
«E allora te lo dico (che fastidio!)
se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)
L’amico dell’amico senza invito
che fa il figo, che fallito
Facciamoci una foto (che fastidio!)
Che fai tu di lavoro? (faccio schifo!)
Scambiamoci il numero, ti scriverò
ma sotto quel sorriso, dico:
Che fastidio! Che fastidio!
Che fastidio! Che fastidio!»
Testo: Ditonellapiaga, Edoardo Castroni
Musica: Ditonellapiaga, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi, Alessandro Casagni