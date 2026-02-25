Carlo Conti punge Petrecca in diretta a Sanremo: la battuta sul «Teatro Olimpico» con Lillo co-conduttore – Il video

La gag sul palco dell'Ariston tra il conduttore e il comico

La seconda serata del Festival di Sanremo si è aperta all’insegna dell’ironia, con Carlo Conti che ha svelato il nome del co-conduttore giocando sull’attesa. «Chi è? Lui risponderebbe: “So’ Lillo”». Ed ecco comparire Lillo, attore e comico, che scende le scale del Teatro Ariston conquistando subito il pubblico. «Io poliedrico? Meglio fare tante cose male che una bene», ironizza Lillo, trasformando l’autopresentazione in una parodia dei cliché televisivi. «Ho sempre voluto fare il conduttore», aggiunge, prima di lanciarsi in una conduzione volutamente stereotipata. «Benvenuti nella splendida cornice del teatro Ariston». Poi la finta autocritica con «È un po’ abusata come affermazione… ma ora voltiamo pagina». A quel punto Conti lo ferma con una battuta secca, «Stringi, stringi».

La battuta di Conti su Petrecca

La gag si sviluppa tutta sui luoghi comuni della conduzione sanremese. Mentre Lillo scherza nel presentare la prossima concorrente, Conti trova il tempo per un’allusione che non passa inosservata, riferendosi alle recenti gaffe televisive legate alle Olimpiadi Milano Cortina. «Ma dove si deve esibire? Al teatro Olimpico?», è la battuta di Conti. Il riferimento è chiaro. Nei giorni scorsi il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, aveva esordito durante la cerimonia con un maldestro «Buonasera dallo Stadio Olimpico», salvo poi rendersi conto di trovarsi a Milano e non a Roma.

