Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaOlimpiadi 2026RaiSuoni e VisioniTvVideo

Carlo Conti punge Petrecca in diretta a Sanremo: la battuta sul «Teatro Olimpico» con Lillo co-conduttore – Il video

25 Febbraio 2026 - 22:40 Ygnazia Cigna
embed
sanremo lillo carlo conti
sanremo lillo carlo conti
La gag sul palco dell'Ariston tra il conduttore e il comico

La seconda serata del Festival di Sanremo si è aperta all’insegna dell’ironia, con Carlo Conti che ha svelato il nome del co-conduttore giocando sull’attesa. «Chi è? Lui risponderebbe: “So’ Lillo”». Ed ecco comparire Lillo, attore e comico, che scende le scale del Teatro Ariston conquistando subito il pubblico. «Io poliedrico? Meglio fare tante cose male che una bene», ironizza Lillo, trasformando l’autopresentazione in una parodia dei cliché televisivi. «Ho sempre voluto fare il conduttore», aggiunge, prima di lanciarsi in una conduzione volutamente stereotipata. «Benvenuti nella splendida cornice del teatro Ariston». Poi la finta autocritica con «È un po’ abusata come affermazione… ma ora voltiamo pagina». A quel punto Conti lo ferma con una battuta secca, «Stringi, stringi».

La battuta di Conti su Petrecca

La gag si sviluppa tutta sui luoghi comuni della conduzione sanremese. Mentre Lillo scherza nel presentare la prossima concorrente, Conti trova il tempo per un’allusione che non passa inosservata, riferendosi alle recenti gaffe televisive legate alle Olimpiadi Milano Cortina. «Ma dove si deve esibire? Al teatro Olimpico?», è la battuta di Conti. Il riferimento è chiaro. Nei giorni scorsi il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, aveva esordito durante la cerimonia con un maldestro «Buonasera dallo Stadio Olimpico», salvo poi rendersi conto di trovarsi a Milano e non a Roma.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan

2.

Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il video

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

5.

La strana storia del ritratto dell’assessora toscana in una mostra dell’accademia

leggi anche
festival-sanremo-2026-chi-e-angelica-bove
CULTURA & SPETTACOLO

La perdita dei genitori, X Factor e lo sbarco a Sanremo: chi è la 22enne Angelica Bove

Di Ugo Milano
festival-sanremo-seconda-serata
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, al via la seconda serata. Ovazione per Achille Lauro. Pausini con il coro Anffas canta «Si può dare di più». La gag di Pilar Fogliati – l video

Di Ugo Milano
festival-sanremo-2026-achille-lauro
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Achille Lauro infiamma l’Ariston. Il debutto da co-conduttore: «Dall’anno scorso è successa una magia» – Il video

Di Alba Romano
festival-sanremo-2026-chi-e-nicolo-filippucci
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, chi è Nicolò Filippucci: finalista tra le Nuove Proposte del Festival – Il video

Di Ugo Milano