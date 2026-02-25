Sanremo 2026, tornano le Olimpiadi con le campionesse Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi: l’ovazione dell’Ariston – Il video

In un ideale passaggio di testimone con i Giochi di Milano-Cortina, sul palco dell’Ariston sfilano le campionesse, insieme ai campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra

Lo sport fa il suo ingresso al Festival di Sanremo 2026 con due grandi protagoniste olimpiche. Sul palco dell’Ariston sono salite Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori nel pattinaggio di velocità, e la biatleta Lisa Vittozzi, medaglia d’oro nel biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. «Ecco una mamma d’oro che ci ha regalato emozioni», dice Conti presentando Lollobrigida. «L’emozione più bella – sottolinea l’atleta – è stata vedere mio figlio sugli spalti, è la forza che mi ha portato avanti. Grazie al pubblico italiano che ci ha dato tantissimo amore, è veramente un orgoglio per me». Vittozzi racconta che la sua avventura è «iniziata un po’ per caso: all’inizio praticavo sport estivi, poi è nata questa passione, e mi sono subito innamorata di uno sport imprevedibile: mi piace il rischio, sono orgogliosa di aver portato il primo oro in Italia». Forfait di Arianna Fontana, trattenuta a casa da 40 di febbre.

Ovazione all’Ariston per le campionesse

Dopo un filmato che ha ripercorso i trionfi delle due atlete azzurre e degli altri atleti medagliati ai Giochi, il testimone passa alle Paralimpiadi con Giacomo Bertagnolli accompagnato dalla guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra, protagonista del curling in carrozzina. Gli atleti lanciano un appello al pubblico: «Vogliamo il sostegno dell’Italia e degli italiani per queste Paralimpiadi». Malagò li definisce degli «eroi moderni».

Anche Petrecca a Sanremo

Carlo Conti ha rievocato le Olimpiadi invernali appena concluse anche durante il primo momento di co-conduzione di Lillo, che ha spiegato di aver fatto molte cose in vita sua ma mai una co-conduzione. E di seguito Lillo ha infilato una serie di luoghi comuni su cui dice di essersi preparato: “Da benvenuti nella splendida cornice del teatro Ariston” a “voltiamo pagina”, fino a: “Ma dove si deve esibire un cantante a Sanremo?”. A quel punto Carlo Conti lo ha interrotto dicendo: “Al Teatro Olimpico?” con un’allusione alla gaffe dell’ex direttore di Rai Sport Paolo Petrecca sullo stadio di San Siro chiamato Olimpico. durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi.

Lo speciale su Sanremo 2026