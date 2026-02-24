Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
SPORTCalcioChampions LeagueFc InterLombardiaMilano

Champions, Inter fuori con il Bodo. Tracollo a San Siro, lo sconforto dei tifosi che vanno via in anticipo

24 Febbraio 2026 - 22:52 Giovanni Ruggiero
embed
Inter-Bodo
Inter-Bodo
La squadra di Chivu partiva già con un pesante 3-1 rifilato dai norvegesi nell'andata dei playoff di Champions. Non riesce il ribaltone a San Siro

Finisce 1-2 a San Siro tra Inter e Bodo/Glimt per il ritorno dei playoff di Champions. Nerazzurri fuori dal torneo, dopo che all’andata erano tornati dalla Norvegia con un già pesante 3-1. Il raddoppio del Bodo/Glimt a San Siro, che aveva portato i norvegesi sul 2-0 a poco meno di 20′ dalla sfida oltre che a un passo dagli ottavi di finale di Champions League, ha avuto una reazione immediata da parte di molti tifosi interisti.

Al momento del secondo gol segnato da Ejven, infatti, in molti hanno lasciato il proprio posto sugli spalti, dirigendosi verso l’uscita del Meazza. E qualcuno, al momento del gol dell’1-2 di Bastoni, ha cercato di risalire in tribuna, senza però poterlo fare.

Articoli di SPORT più letti
1.

Ilia Malinin, rivincita al Gala dopo la delusione olimpica: esibizione da standing ovation e lacrime sul ghiaccio – Il video

2.

«Improvvisati che non sanno cosa dicono», Panatta sbotta su Sinner: la reazione al fango dalla stampa spagnola

3.

Massa muscolare, uno studio dimostra che solo quattro integratori sono davvero utili per la crescita

4.

Olimpiadi, l’inviato dell’emittente Usa “King5” folgorato dai paccheri: «Potrebbe diventare la mia pasta preferita» – Il video

5.

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Cerimonia di chiusura a Verona è un omaggio alla lirica italiana. Prossimi Giochi in Francia