Champions, Inter fuori con il Bodo. Tracollo a San Siro, lo sconforto dei tifosi che vanno via in anticipo

La squadra di Chivu partiva già con un pesante 3-1 rifilato dai norvegesi nell'andata dei playoff di Champions. Non riesce il ribaltone a San Siro

Finisce 1-2 a San Siro tra Inter e Bodo/Glimt per il ritorno dei playoff di Champions. Nerazzurri fuori dal torneo, dopo che all’andata erano tornati dalla Norvegia con un già pesante 3-1. Il raddoppio del Bodo/Glimt a San Siro, che aveva portato i norvegesi sul 2-0 a poco meno di 20′ dalla sfida oltre che a un passo dagli ottavi di finale di Champions League, ha avuto una reazione immediata da parte di molti tifosi interisti.

Al momento del secondo gol segnato da Ejven, infatti, in molti hanno lasciato il proprio posto sugli spalti, dirigendosi verso l’uscita del Meazza. E qualcuno, al momento del gol dell’1-2 di Bastoni, ha cercato di risalire in tribuna, senza però poterlo fare.