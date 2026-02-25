Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, il testo della canzone “Italia starter pack” di J-Ax

25 Febbraio 2026 - 20:44 Ugo Milano
jax sanremo
Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

J-Ax in versione country ha fatto molto discutere: c’è chi ha storto il naso e chi invece sotto il tavolo batteva il piede per tenere il tempo. La sua canzone sarà sicuramente molto trasmessa dalle radio, oltre che molto ascoltata in streaming. Ma Sanremo per J-Ax non è solo una vetrina musicale, è anche l’occasione per dire la sua. E così ha detto oggi, rivolgendosi alla politica: «La destra faccia la destra veramente, cosa dobbiamo fare ce lo dicono gli Usa».

Estratto del testo di «Italia starter pack» di J-Ax

«Dice l’uomo che mi fa la benza, che chi guida non deve avere pietà
Sto paese è come con la precedenza, e solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha
Eh … Meno cose sai, più sarai contento, facciamoci una botta di felicità
Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l’ananas…
Per pagare c’è tempo, tanto i debiti già ce l’hai
Goditi sto momento, che quando vai mica lo sai…
Serve una brutta canzone che fa… pa pa parappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve, un po’ di culo sempre
È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas…
Italia starter pack
E ci dicono che siamo disonesti, furbetti, tutti dei gran figli di mammà Di leggi sbagliate e di caffè corretti, ma abbiamo pure dei difetti
Eh in effetti…»

Testo e musica: J-Ax, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso

