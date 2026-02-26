Sanremo, il testo della canzone “La felicità e basta” di Maria Antonietta e Colombre
Durante la prima serata del Festival Maria Antonietta ha reso omaggio a Nada, indossando una replica del suo famoso vestito bianco con le margherite del 1969. Ma la canzone che ha portato in gara insieme a Colombre è tutt’altro che retrò, anzi si candida a diventare uno dei brani più radiofonici di questo 2026. I due cantanti – che sono una coppia nella vita – hanno affrontato il palco dell’Ariston con allegria e grande sintonia. Vedremo come sarà la performance della terza serata, in cui ripresenteranno la loro canzone.
Estratto del testo di «La felicità e basta» di Maria Antonietta e Colombre
«È più facile perdonarci.
se tieni a mente siamo tutti debuttanti
“Si te stessa e andrà tutto bene”
diceva la supermodella con la pelle splendida.
[…]
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
la colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
non e cosi…
(I love you baby)
Non posso arrendermi
(I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
per riprenderci tutta la nostra vita».
Testo: Letizia Cesarini, Giovanni Imparato
Musica: Letizia Cesarini, Giovanni Imparato, Francesco Catitti