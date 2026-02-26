Sanremo, il testo della canzone “La felicità e basta” di Maria Antonietta e Colombre

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Durante la prima serata del Festival Maria Antonietta ha reso omaggio a Nada, indossando una replica del suo famoso vestito bianco con le margherite del 1969. Ma la canzone che ha portato in gara insieme a Colombre è tutt’altro che retrò, anzi si candida a diventare uno dei brani più radiofonici di questo 2026. I due cantanti – che sono una coppia nella vita – hanno affrontato il palco dell’Ariston con allegria e grande sintonia. Vedremo come sarà la performance della terza serata, in cui ripresenteranno la loro canzone.

Estratto del testo di «La felicità e basta» di Maria Antonietta e Colombre

«È più facile perdonarci.

se tieni a mente siamo tutti debuttanti

“Si te stessa e andrà tutto bene”

diceva la supermodella con la pelle splendida.

[…]

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

la colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

non e cosi…

(I love you baby)

Non posso arrendermi

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

per riprenderci tutta la nostra vita».

Testo: Letizia Cesarini, Giovanni Imparato

Musica: Letizia Cesarini, Giovanni Imparato, Francesco Catitti

Lo speciale su Sanremo 2026