Sanremo 2026, la classifica provvisoria della seconda serata: Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini ed Ermal Meta – Il video

I primi cinque artisti, in ordine sparso, secondo il Televoto e la giuria delle radio

Si è chiusa anche la seconda serata del Festival di Sanremo. I primi 15 artisti in gara si sono alternati sul palco con i tempi serrati dettati dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, affiancato dalle co-conduttrici Laura Pausini e Pilar Fogliati e dai co-conduttori Achille Lauro e Lillo. Al termine della serata, Conti ha annunciato i primi cinque artisti per gradimento, in ordine sparso e non di classifica definitiva, secondo il Televoto e la giuria delle radio. Di seguito la classifica provvisoria dopo la seconda serata:

