Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoMusicaOrnella VanoniRaiSuoni e VisioniTvVideo

Sanremo 2026 omaggia Ornella Vanoni, il ricordo della nipote Camilla Ardenzi sulle note di «Eternità» – Il video

26 Febbraio 2026 - 00:49 Alba Romano
embed
festival-sanremo-2026-nipote-ornella-vanoni
festival-sanremo-2026-nipote-ornella-vanoni
Carlo Conti e Laura Pausini hanno ricordato la grande artista italiana, scomparsa lo scorso 21 novembre

Uno dei passaggi più intensi della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è arrivato poco prima dell’una di notte, quando Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025, ha commosso il pubblico con un omaggio alla nonna. Sul palco dell’Ariston ha interpretato Eternità, il brano che la grande artista aveva portato al successo proprio a Sanremo nel 1970.

Chi è Camilla Ardenzi?

Un momento di grande commozione, testimone di un legame profondo e privato, lontano dai riflettori: Camilla, nata nel 1999, ha infatti costruito la propria vita lontana dai circuiti dello spettacolo, tra Nuova Zelanda e diverse città europee, coltivando la passione per lo yoga e mantenendo una riservatezza assoluta sui social. La sua voce si era già sentita nel 2007, quando ancora bambina prestò la voce nel brano della nonna E nel mio cuore.

Le interpretazioni

La sua presenza all’Ariston arriva dopo altri momenti segnati dal ricordo della nonna, come l’interpretazione di Senza fine durante il funerale a Milano, brano scelto dalla stessa Vanoni come ultimo saluto musicale, e riproposto anche nello speciale di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un tributo che ha celebrato la straordinaria eredità artistica di Vanoni, intrecciando emozione e memoria in uno dei palchi più simbolici della musica italiana.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan

2.

Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il video

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

5.

La strana storia del ritratto dell’assessora toscana in una mostra dell’accademia

leggi anche
rivelli-fedez-festival-sanremo-2026
CULTURA & SPETTACOLO

«Se avete successo non fate come Fedez», Naike Rivelli contro il rapper in gara a Sanremo: «Quello che ho visto è sconvolgente» – Il video

Di Alba Romano
achille-lauro-laura-pausini-sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, emozione all’Ariston: Pausini e Achille Lauro incantano con «16 marzo» – Il video

Di Ugo Milano
sanremo lillo carlo conti
CULTURA & SPETTACOLO

Carlo Conti punge Petrecca in diretta a Sanremo: la battuta sul «Teatro Olimpico» con Lillo co-conduttore – Il video

Di Ygnazia Cigna
festival-sanremo-2026-olimpiadi
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, tornano le Olimpiadi con le campionesse Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi: l’ovazione dell’Ariston – Il video

Di Alba Romano
festival-sanremo-2026-chi-e-angelica-bove
CULTURA & SPETTACOLO

La perdita dei genitori, X Factor e lo sbarco a Sanremo: chi è la 22enne Angelica Bove

Di Ugo Milano