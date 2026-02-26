Sanremo 2026 omaggia Ornella Vanoni, il ricordo della nipote Camilla Ardenzi sulle note di «Eternità» – Il video

Carlo Conti e Laura Pausini hanno ricordato la grande artista italiana, scomparsa lo scorso 21 novembre

Uno dei passaggi più intensi della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è arrivato poco prima dell’una di notte, quando Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025, ha commosso il pubblico con un omaggio alla nonna. Sul palco dell’Ariston ha interpretato Eternità, il brano che la grande artista aveva portato al successo proprio a Sanremo nel 1970.

Chi è Camilla Ardenzi?

Un momento di grande commozione, testimone di un legame profondo e privato, lontano dai riflettori: Camilla, nata nel 1999, ha infatti costruito la propria vita lontana dai circuiti dello spettacolo, tra Nuova Zelanda e diverse città europee, coltivando la passione per lo yoga e mantenendo una riservatezza assoluta sui social. La sua voce si era già sentita nel 2007, quando ancora bambina prestò la voce nel brano della nonna E nel mio cuore.

Le interpretazioni

La sua presenza all’Ariston arriva dopo altri momenti segnati dal ricordo della nonna, come l’interpretazione di Senza fine durante il funerale a Milano, brano scelto dalla stessa Vanoni come ultimo saluto musicale, e riproposto anche nello speciale di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un tributo che ha celebrato la straordinaria eredità artistica di Vanoni, intrecciando emozione e memoria in uno dei palchi più simbolici della musica italiana.

