Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOAchille LauroFestival di SanremoLaura PausiniMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, emozione all’Ariston: Pausini e Achille Lauro incantano con «16 marzo» – Il video

25 Febbraio 2026 - 23:03 Ugo Milano
embed
achille-lauro-laura-pausini-sanremo
achille-lauro-laura-pausini-sanremo
Al termine dell’interpretazione, l’Ariston è esploso in un lungo applauso

Un’atmosfera intima e avvolgente ha fatto da cornice a uno dei momenti più attesi della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. In scena decine di candele elettriche, tappeti, un divano, un pouf e un pianoforte verticale. Una scenografia essenziale ma suggestiva, pensata per valorizzare l’intensità del duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro. I due artisti hanno regalato al pubblico una versione particolarmente intensa di 16 marzo, brano simbolo del repertorio di Lauro, reinterpretato con grande delicatezza. La voce di Pausini e quella di Lauro si sono intrecciate in un equilibrio emotivo che ha conquistato la platea, accompagnate dalla band.

https://www.raiplay.it/video/2026/02/Sanremo-2026-seconda-serata-Achille-Lauro-e-Laura-Pausini—16-marzo-6c569055-c6e8-42ad-a37f-3b7b38047f39.html

L’album di Laura Pausini con le cover

Il brano fa parte di Io Canto 2, il nuovo album di cover di Laura Pausini, uscito il 6 febbraio 2026, progetto che rilegge alcune canzoni iconiche della musica italiana e contemporanea. A dirigere l’esibizione, il maestro Pinuccio Pirazzoli. Al termine dell’interpretazione, l’Ariston è esploso in un lungo applauso.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan

2.

Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il video

3.

La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». Il racconto dell’inviata Rosanna Cacio e la band coinvolta

4.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

5.

La strana storia del ritratto dell’assessora toscana in una mostra dell’accademia

leggi anche
festival-sanremo-2026-olimpiadi
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, tornano le Olimpiadi con le campionesse Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi: l’ovazione dell’Ariston – Il video

Di Alba Romano
festival-sanremo-2026-chi-e-angelica-bove
CULTURA & SPETTACOLO

La perdita dei genitori, X Factor e lo sbarco a Sanremo: chi è la 22enne Angelica Bove

Di Ugo Milano
festival-sanremo-seconda-serata
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, al via la seconda serata. Ovazione per Achille Lauro. Pausini con il coro Anffas canta «Si può dare di più». La gag di Pilar Fogliati – l video

Di Ugo Milano
festival-sanremo-2026-achille-lauro
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Achille Lauro infiamma l’Ariston. Il debutto da co-conduttore: «Dall’anno scorso è successa una magia» – Il video

Di Alba Romano
festival-sanremo-2026-chi-e-nicolo-filippucci
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, chi è Nicolò Filippucci: finalista tra le Nuove Proposte del Festival – Il video

Di Ugo Milano
ditonellapiaga
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “Che fastidio!” di Ditonellapiaga

Di Ugo Milano
sanremo finalisti nuove proposte
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle Nuove Proposte: cosa succede ora – I video

Di Ygnazia Cigna
fedez marco masini
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il testo della canzone “Male necessario” di Fedez e Marco Masini

Di Ugo Milano