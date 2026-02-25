Sanremo, emozione all’Ariston: Pausini e Achille Lauro incantano con «16 marzo» – Il video

Al termine dell’interpretazione, l’Ariston è esploso in un lungo applauso

Un’atmosfera intima e avvolgente ha fatto da cornice a uno dei momenti più attesi della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. In scena decine di candele elettriche, tappeti, un divano, un pouf e un pianoforte verticale. Una scenografia essenziale ma suggestiva, pensata per valorizzare l’intensità del duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro. I due artisti hanno regalato al pubblico una versione particolarmente intensa di 16 marzo, brano simbolo del repertorio di Lauro, reinterpretato con grande delicatezza. La voce di Pausini e quella di Lauro si sono intrecciate in un equilibrio emotivo che ha conquistato la platea, accompagnate dalla band.

L’album di Laura Pausini con le cover

Il brano fa parte di Io Canto 2, il nuovo album di cover di Laura Pausini, uscito il 6 febbraio 2026, progetto che rilegge alcune canzoni iconiche della musica italiana e contemporanea. A dirigere l’esibizione, il maestro Pinuccio Pirazzoli. Al termine dell’interpretazione, l’Ariston è esploso in un lungo applauso.

