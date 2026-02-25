Sanremo, ecco perché Achille Lauro ha cantato «Perdutamente» per ricordare le vittime di Crans-Montana – Il video

Era stata la madre di Achille Barosi a volerla come ultimo omaggio durante i funerali del figlio

Achille Lauro, in una doppia veste inedita di co-conduttore e performer, ha regalato il momento più alto e drammatico della seconda serata del Festival di Sanremo, esibendosi in una versione struggente del suo brano Perdutamente. Quello che era nato come un successo da 15 milioni di streaming su Spotify, negli ultimi mesi è diventato qualcosa di molto più profondo, un inno al lutto e alla memoria per la strage di Crans-Montana. «Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande. È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l’amore possibile», così, lo scorso 9 gennaio, l’artista aveva già espresso il suo cordoglio sui social.

Il saluto della madre di Achille Barosi con Perdutamente

Il brano è stato scelto per onorare le 41 vittime del rogo avvenuto nella discoteca Le Constellation, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. In particolare, Perdutamente di Achille Lauro è diventata il simbolo dell’addio al 16enne Achille Barosi. Era stata la madre del ragazzo, Erica Didone, a volerla come ultimo omaggio durante i funerali. Una canzone che la famiglia ascoltava sempre insieme nei viaggi in auto e che, improvvisamente, si è trasformata nella colonna sonora di una vita spezzata troppo presto. Lauro ha interpretato il brano con una carica emotiva che ha travolto il pubblico, dando voce a quei versi che oggi suonano profetici e tragici. «E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite», è una delle frasi della canzone.

