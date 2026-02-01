Crans Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime nella strage di Capodanno: morto un 18enne

Il ragazzo svizzero era ricoverato in un ospedale di Zurigo

Sale a 41 il bilancio delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno. La procura svizzera oggi ha reso noto che un ragazzo di 18 anni, che era ricoverato in ospedale a Zurigo, è deceduto sabato 31 gennaio.

La strage di Capodanno

Al momento, per l’inchiesta sull’incendio avvenuto nel bar Le Constellation, sono quattro le persone indagate. Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti, sono finiti nell’indagine anche un ex funzionario del Comune svizzero e l’attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica.

In aggiornamento