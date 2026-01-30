Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ESTERICapodannoDiscotecheEsplosioniInchiesteOmicidiSvizzeraVideo

«Ci sono i miei amici morti lì dentro», le 171 telefonate ai soccorsi la sera della strage a Crans Montana – Gli audio

30 Gennaio 2026 - 18:53 Ugo Milano
embed
video incendio crans montana
video incendio crans montana
In meno di due ore, dalle 1:30 fino alle 3 del mattino, sono scattate centinaia di chiamate

«Venite, c’è un’emergenza al Constellation». «Per favore, è il Constellation a Crans-Montana signora, c’è un incendio, ci sono dei feriti». Sono queste alcune delle telefonate partite nella notte di Capodanno verso il centralino del soccorso sanitario svizzero 144, quando l’incendio devastante ha colpito il locale Constellation di Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Per il momento, ci sono 4 indagati. In meno di due ore, dalle 1:30 fino alle 3 del mattino, sono arrivate 171 chiamate, oggi registrate negli atti dell’inchiesta della procura di Sion.

Gli audio

«Sono quasi morto»

All’inizio, la gravità della situazione non era del tutto chiara. Molti testimoni chiedevano semplicemente soccorso, ma presto le chiamate si sono trasformate in richieste disperate di aiuto. «Bisogna mandare i soccorsi subito, ci sono troppi feriti!», gridava un testimone al cellulare. «Sono quasi morto al Constellation. Credo di essermi ustionato. Il Constellation è bruciato», raccontava un altro. Alcuni temevano per la vita dei propri amici: «Credo che i miei amici siano morti dentro… Molte persone stavano per morire signora, fate arrivare un’ambulanza».

Le chiamate dei genitori

In parallelo, dalla centrale si coordinavano gli interventi dei soccorritori. «Sono sull’incendio a Crans-Montana», segnalava uno dei primi operatori giunti sul posto. Il primo bilancio indicava tre ustionati gravi, ma la situazione peggiorava di minuto in minuti. «È per avvisarti che c’è stata un’esplosione…», comunicava un’operatrice, seguita da: «Ho quattro vittime decedute e almeno una trentina di feriti». La centrale poco dopo ha quindi deciso di lanciare «il piano catastrofe». Quando la notizia ha iniziato a diffondersi, sono partite anche le telefonate dei genitori in cerca dei figli. «C’è stato un incendio. Nostra figlia è coinvolta, non abbiamo notizie». Ma dalla centrale non arrivavano risposte utili data l’emergenza ancora in corso: «Non posso dirle dove sia sua figlia o se sia lì».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Crans-Montana, il testimone: «Moretti non ha voluto la schiuma ignifuga perché costava troppo»

2.

L’ammiraglio Cavo Dragone: «C’è la Nato, l’esercito europeo non serve»

3.

Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele»

4.

Lavrov ospite al congresso di Marco Rizzo, l’ira dell’Ucraina. L’ambasciata a Open: «Qualcuno cerca visibilità dando spazio a criminali di guerra»

5.

Bimbo di 5 anni arrestato dall’Ice, la protesta in Texas dispersa con i lacrimogeni

leggi anche
gestori-constellation-
ATTUALITÀ

Crans Montana, salgono a 4 gli indagati per il rogo: nell’inchiesta anche l’attuale responsabile comunale della sicurezza

Di Ugo Milano
crans-montana-indagine-moretti-maserati-prestito-covid
ATTUALITÀ

«Garanzie false sulle case». Così nel 2021 Jacques e Jessica Moretti finirono (quasi) sul lastrico

Di Diego Messini
crans montana le constellation jacques moretti jessica moretti indagine
ATTUALITÀ

Strage di Capodanno, indagato l’ex responsabile sicurezza del Comune di Crans: «I controlli al Le Constellation spettavano a lui»

Di Ugo Milano
sci alpino crans montana
SPORT

Le azzurre dello sci italiano e l’omaggio davanti a “Le Constellation” per le vittime di Crans-Montana – Il video

Di Alba Romano
ESTERI

Crans Montana, i parlamentari svizzeri attaccano l’Italia: «Toni inaccettabili, politica da western»

Di Ugo Milano
telecamere spente crans montana indagini
ESTERI

Crans-Montana, il giallo dei filmati di 250 telecamere pubbliche svaniti nel nulla. La polizia ai pm: «Le immagini sono state cancellate»

Di Ugo Milano